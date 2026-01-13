Haberler

Küba: ABD ile Görüşme Yapmadık, Ancak Müzakereye İstekliyiz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD hükümetiyle göçmenlik konularında teknik temasların dışında bir görüşme yapmadıklarını belirtti ve 'ciddi ve sorumlu' bir diyalog yürütmek için istekli olduklarını vurguladı.

HAVANA, 13 Ocak (Xinhua) -- Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, ABD hükümetiyle göçmenlik konularına yönelik teknik temasların dışında bir görüşme yapmadıklarını vurgulayarak, müzakereye ise hazır olduklarını yineledi.

Diaz-Canel pazartesi günü yaptığı açıklamada mevcut ABD yönetimi de dahil olmak üzere çeşitli ABD yönetimleriyle "ciddi ve sorumlu" bir diyalog yürütmeye geçmişte olduğu gibi bugün de istekli olduklarını söyledi.

Diaz-Canel, böyle bir diyaloğun "egemen eşitlik, karşılıklı saygı, uluslararası hukukun ilkeleri, karşılıklı fayda, içişlerine müdahale etmeme ve bağımsızlığa tam saygı temelinde" yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Diaz-Canel, "Küba mevcut ikili göçmenlik anlaşmalarına titizlikle uymaktadır. Tarihte de görüldüğü gibi ABD-Küba ilişkileri, düşmanlık, tehditler ve ekonomik baskıdan ziyade uluslararası hukuka dayalı olursa ilerleyebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu

Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Cenaze yolunda can pazarı

Cenaze yolunda can pazarı
Aşkın Nur Yengi konserinin önüne geçen dansçı

Ünlü sanatçıyı gölgede bırakan dansçı
Ünlü oyuncu, Beşiktaş'ın genç kalecisiyle aşk yaşıyor

Gönlünü Süper Lig devinin genç kalecisine kaptırdı
Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı

Kadroda önemli isimler vardı: Sezonun iddialı dizisi final yaptı
Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan iki rakam

Emeklinin bayram ikramiyesi için iki rakam üzerinde duruluyor
Fenerbahçe'nin yeni transferi Guendouzi'nin bilinmeyen işi! Madalya bile kazanmış

Guendouzi'nin bilinmeyen işi ortaya çıktı