Küba Devlet Başkanı Canel, Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador ile bir araya geldi

Küba Devlet Başkanı Miguel Mario Diaz-Canel, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'u ziyaret etti.

Canel, havaalanında mevkidaşı Lopez Obrador tarafından askeri törenle karşılandı.

Meksika- Küba İkili Toplantısı'nın ardından konuşan Lopez Obrador, Küba'dan ülkesine daha fazla doktorun gelmesi için iki ülke arasındaki anlaşmanın genişletilmesini istedi.

Lopez Obrador, Canel'in Meksika'ya ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek " Küba'dan daha fazla doktora, daha fazla uzmana ihtiyacımızın olması oldukça muhtemeldir. Burada, bizi dinlemedikleri ve görmedikleri yerde, bir kez daha ve herkes için bilinmesini sağlayacağım. Umarım bizi daha fazla doktorla, daha fazla uzmanla desteklerler çünkü bir taahhüdümüz var. Bu yılın temmuz ayında sağlık ocakları ve hastanelerdeki tüm personele sahip olmalıyız ve desteğinize güvenmeye devam edersek bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Küba'ya uyguladığı ekonomik ambargonun kaldırılmasını talep etmeye devam edeceklerini aktaran Lopez Obrador, başını Meksika'nın çekeceği daha fazla ülkeyle Küba'nın aktif şekilde savunulacağı sözünü verdi.

Meksika'nın antik kenti Teotihuacan'ı Lopez Obrador ile ziyaret eden Canel'e burada "Meksika Aztek Kartalı Nişanı" hediye edildi.

Twitter hesabından Meksika'ya teşekkür eden Canel, "Bu sevimli ulusun kökenini, kimliğini ve gücünü simgeleyen bir nişan olan Meksika Aztek Kartalı Nişanı'nı almak çok büyük bir onur. Alçakgönüllülük ve sonsuz şükranla kabul ediyorum, gerçek hak eden tarafın kahraman Küba halkı olduğunun bilincindeyim." dedi.