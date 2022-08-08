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Küba'da Yakıt Depolama Tesisinde Yangın Çıktı

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Küba'da Yakıt Depolama Tesisinde Yangın Çıktı

HAVANA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Küba'nın Matanzas limanı yakınlarında yanan bir yakıt depolama tankından yükselen koyu duman görülüyor, 7 Ağustos 2022.

HAVANA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Küba'nın Matanzas limanı yakınlarında yanan bir yakıt depolama tankından yükselen koyu duman görülüyor, 7 Ağustos 2022. Küba Halk Sağlığı Bakanlığı tarafından Pazar günü yapılan açıklamaya göre Küba'da bir yakıt depolama tesisinde bir dizi patlama sonrasında çıkan büyük ölçekli yangında en az bir kişi hayatını kaybetti, 122 kişi yaralandı ve 16 kişinin kayıp olduğu bildirildi. (Fotoğraf: Stringer/Xinhua)

Xinhua / Güncel

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