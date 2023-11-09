Küba'da TİKA'nın yenilediği yenidoğan servisine "Türkiye" adı verildi

Küba'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde iki ülkenin sağlık alanındaki işbirliğinin kalıcı nişanesi olarak yenidoğan servisine "Türkiye" adı verildi.

Küba'da, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümünde iki ülkenin sağlık alanındaki işbirliğinin kalıcı nişanesi olarak yenidoğan servisine "Türkiye" adı verildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından yapılan açıklamaya göre, Küba'yı vuran Ian Kasırgası'nın ardından zarar gören Eusebio Hernandez Çocuk Hastanesi TİKA tarafından yenilendi.

Küba Sağlık Bakanlığı, yenilenen Eusebio Hernandez Çocuk Hastanesi'nin yenidoğan servisine "Türkiye" adını verdi.

Hastanede düzenlenen törene, Küba Sağlık Bakan Yardımcısı Reynol Garcia, Türkiye'nin Havana Büyükelçisi Vehbi Esgel Etensel ve TİKA temsilcileri katıldı.

Bakan Yardımcısı Garcia, konuşmasında, Türkiye ve TİKA'ya en zor zamanlarda Küba'nın yanında olduğu için teşekkürlerini ifade etti.

Küba'da doğum esnasında anne ve bebek ölümleri sayısının azaltılması amacıyla ülkenin en büyük çocuk hastanesi olan Eusebio Hernandez Çocuk Hastanesindeki yenidoğan servisine, yoğun bakım kuvözleri, solunum cihazları, transfer inkübatörleri gibi ileri teknoloji tıbbi cihazlar, törenle teslim edildi.

Küba'yı Ağustos 2022'de vuran Ian Kasırgası sonrası ülkenin başkenti Havana ve batısında birçok şehirde yaşanan elektrik kesintisi ve yangınlar sonrası Eusebio Hernandez Çocuk Hastanesindeki cihazlar büyük zarar görmüştü.