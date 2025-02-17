Küba'da Elektrik Krizi: ABD Yaptırımları Etkili Oluyor

HAVANA, 17 Şubat (Xinhua) -- ABD yaptırımları nedeniyle Küba uzun süredir yakıt ithal etmek ve ciddi şekilde eskiyen elektrik üretim ekipmanlarını onarmak için mücadele ediyor. Bu durum ülke çapında elektrik arzında sıkıntılar yaşanmasına yol açıyor.

Küba Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 13 Şubat'ta yaptığı açıklamada mevcut elektrik durumu göz önünde bulundurularak 14 ve 15 Şubat tarihlerinde zorunlu olmayan tüm eğitim ve çalışma faaliyetlerinin askıya alındığını duyurmuştu.