Küba'da ABD'nin saldırısında Venezuela'da hayatını kaybeden 32 kişi için anma töreni düzenlendi

Güncelleme:
Küba, 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya gerçekleştirdiği saldırıda yaşamını yitiren 32 vatandaşını düzenlediği anma töreniyle andı. Törende, bu kişilerin uluslararası dayanışmanın bir sembolü olduğu vurgulandı.

Küba'da, 3 Ocak'ta ABD'nin Venezuela'ya saldırısı esnasında yaşamını yitiren 32 Küba vatandaşı için halkın katılımıyla anma töreni düzenlendi.

Küba devlet televizyonu Canal Caribe'nin canlı yayınladığı törende, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu hedef alan ABD operasyonunda hayatını kaybettiği belirtilen 32 Küba vatandaşı için saygı duruşunda bulunuldu.

Yayında, bu kişilerin, uluslararası dayanışma geleneğini temsil ettiği ifade edildi.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Trump, Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Maduro'nun yardımcısı Delcy Rodriguez ise Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran - Güncel
