Küba, Çin'in E-Ticaret Platformu Jd.Com'daki Varlığını Artıracak

HAVANA, 18 Kasım (Xinhua) -- Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Deborah Rivas Perşembe günü yaptığı açıklamada, Küba'nın Çinli e-ticaret platformu JD.com'a daha fazla ürün sunmayı hedeflediğini söyledi.

HAVANA, 18 Kasım (Xinhua) -- Küba Dış Ticaret ve Yatırım Bakan Yardımcısı Deborah Rivas Perşembe günü yaptığı açıklamada, Küba'nın Çinli e-ticaret platformu JD.com'a daha fazla ürün sunmayı hedeflediğini söyledi.

Rivas, 38. Uluslararası Havana Fuarı'nda Çinli e-ticaret platformu JD.com tarafından gerçekleştirilen Küba ürünlerine ilişkin özel sunumu sırasında, "Çin'e yapılan ihracat, Küba'nın ekonomik büyümesine ve ülke için güçlü para birimlerini çekmeye büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

Rivas, JD.com'un Küba'ya diğer faydaların yanı sıra bal, rom ve kahve ihracatını artırmasını sağladığını da sözlerine ekledi.

JD.com'da Nisan ayında açılan Küba Ulusal Pavyonu'nda 20'ye yakın farklı ürün sergileniyor.

Çin'in Küba Büyükelçisi Ma Hui etkinlikte e-ticaretin iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmeye devam etmek için bir platform olduğunu söyledi.

14-18 Kasım tarihlerinde düzenlenen fuar, aralarında Rusya, İspanya, İtalya, Fransa, Meksika, Venezuela ve Çin'in de bulunduğu 60'tan fazla ülkeden temsilciyi biraraya getiriyor.

Fuar, Kovid-19 salgını nedeniyle iki yıllık bir aradan sonra ilk kez çevrimdışı düzenleniyor.

ABD'nin Karayip ülkesine yönelik ticari ambargosunun yoğunlaştığı bir dönemde Küba'daki resmi istatistiklere göre hükümet 2022'de yüzde 4 ekonomik büyüme öngörüyor.