Küba, ABD'nin Venezuela'ya Yönelik Tehditlerini Kınıyor

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Venezuela'ya yönelik giderek artan tehditler nedeniyle ABD'yi "en güçlü" şekilde kınadıklarını bildirdi.

Rodriguez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından video paylaşarak, Karayipler bölgesinde artan askeri gerilimi değerlendirdi.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik tehditlerini "en güçlü" şekilde kınadıklarını belirten Rodriguez, şu ifadeleri kullandı:

"Küba, bu askeri tırmanışı mümkün olan en güçlü ifadelerle kınıyor ve Venezuela'ya olan tam desteğini bir kez daha teyit ediyor. Uluslararası toplumun sağduyusuna, dayanışmasına, barış ruhuna ve etik anlayışına çağrıda bulunuyoruz. Bu çılgınlığı durdurması için ABD halkına sesleniyoruz. ABD'nin bölgede artan saldırgan ve askeri varlığı, Latin Amerika ve Karayipler'in tamamına yönelik bir tehdit oluşturmaktadır."

Rodriguez, ABD'nin askeri gücünü kullanarak Venezuela hükümetini şiddet yoluyla devirmesinin, uluslararası hukukun ve Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlali olacağını belirterek, bunun son derece tehlikeli ve sorumsuz bir eylem olduğu konusunda uyarıda bulundu.

"Kendisine askerlik hizmeti yapıp yapmadığı sorulsun"

Rodriguez, ABD halkının çoğunluğunun Washington yönetiminin bu saldırgan tutumunu benimsemediğini savunarak, "Eğer savaş çıkarsa, Dışişleri Bakanı (ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio) nerede olacak? Gerçekten biri, genç askerlerle birlikte onların olmayan bir savaşta hayatlarını riske atmaya gideceğini düşünüyor mu? Kendisine askerlik hizmeti yapıp yapmadığı sorulsun." açıklamasında bulundu.

Uyuşturucu kaçakçılığının ABD tarafından bahane olarak kullanıldığını vurgulayan Rodriguez, "Bu kadar büyük, sofistike ve yıkıcı ateş gücüne sahip bir deniz kuvveti, suç örgütleriyle mücadele etmek için konuşlandırılmaz. ABD hükümeti, hesaba sığmayacak sayıda can kaybına yol açabilir ve yarım kürede hayal bile edilemeyecek düzeyde bir şiddet ve istikrarsızlık ortamı yaratabilir." dedi.