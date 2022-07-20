Küba: ABD'nin Ticari Ambargosu İlaç Üretimine Zarar Veriyor

HAVANA, 19 Temmuz (Xinhua) -- Kübalı ilaç üreticisi BioCubaFarma'nın Başkan Yardımcısı Tania Urquiza Salı günü yaptığı açıklamada ABD'nin Küba'ya uyguladığı yaptırımların, ülkedeki ilaç üretimine zarar verdiğini söyledi. Urquiza; ABD ablukasının, Küba'nın ilaç üretiminde kullanılan hammadde, malzeme, yedek parça ve ayıraçlara erişimini kısıtladığını dile getirdi. Urquiza, Küba'nın başkenti Havana'da düzenlediği basın toplantısında, "ABD'nin tek taraflı politikası, adaya karşı bir mali kuşatma oluşturdu ve Küba'yla çalışmayı reddeden bir grup nakliye şirketinin ortaya çıkmasına neden oldu" diye konuştu.

Karayipler'de yer alan ülkenin, ulusal çapta ilaç üretimini güvence altına alabilmek için yaklaşık 5.000 ayıraç da dahil olmak üzere 10.000'den fazla türde girdi maddesi ithal etmesi gerekiyor. BioCubaFarma, yaklaşık 1.000 ilaç üretiyor ve bunun yüzde 80'i kamu sağlık sisteminde kullanılıyor. Küba'nın ilaç üretimi konusundaki öncelikleri arasında hemodiyaliz ve serumların yanı sıra ağır hastalar ve kronik bulaşıcı olmayan hastalıklara yönelik tedaviler bulunuyor. ABD'nin yaptırımları nedeniyle Küba, yüzde 10'undan fazlası ABD'de üretilen bileşenlerden oluşan ekipman ya da teknolojiye erişemiyor.

Xinhua / Güncel