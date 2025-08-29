Küba, ABD'nin Asker Gönderme Planını Sert Bir Şekilde Eleştirdi

HAVANA, 29 Ağustos (Xinhua) -- Küba, ABD'nin uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele bahanesiyle Karayip Denizi'ne asker göndermesini sert dille eleştirdi.

Küba Dışişleri Bakanlığı, perşembe günü yaptığı açıklamada, "Bu tehlikeli hamle, Latin Amerika ve Karayip halklarının egemenliğini ve kendi kaderini tayin hakkını zedeleyen ciddi bir tehdit ve saldırgan bir güç gösterisi anlamına gelmektedir" dedi.

Venezuela'nın uyuşturucu kaçakçılığıyla bağlantılı olduğu yönünde ABD'nin dile getirdiği suçlamaları reddeden bakanlık, söz konusu iddiaları "bölgeye asker göndermek için ileri sürülen saçma ve temelsiz bir bahane" olarak nitelendirdi.

Bakanlık, Birleşmiş Milletler'in 2025 Dünya Uyuşturucu Raporu'na atıfta bulunarak, ABD'nin "bölgedeki ve muhtemelen dünyadaki en büyük uyuşturucu pazarı" olduğunu belirtti.

Bakanlık, "Yasadışı uyuşturucu kaçakçılığına karşı dürüst ve etkili mücadeleye, ulusal egemenliğin savunulmasına ve Latin Amerika ile Karayipler'de barış ve istikrarın teşvik edilmesine olan güçlü bağlılığımızı bir kez daha yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD savunma yetkilileri, bu ayın başlarında Latin Amerika ve Karayipler'deki uyuşturucu kartelleriyle mücadele amacıyla bölgede savaş gemileri ve askeri personel konuşlandırmaya başladıklarını açıklamıştı.