"Kuazi-Kristalimsi İşler" sergisi Balat'ta sanatseverleri bekliyor - Haberler

"Kuazi-Kristalimsi İşler" sergisi Balat'ta sanatseverleri bekliyor Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Şah Maltaş'ın "Kuazi-Kristalimsi İşler" sergisi, 19 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Şah Maltaş'ın "Kuazi-Kristalimsi İşler" sergisi, 19 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek. Balat'ta, sanat merkezine dönüştürülen tarihi ahşap binanın giriş katında açılan sergideki eserlerle, sanat, matematik ve bilim arasındaki kesişimin gösterilmesi hedefleniyor. Sanatçının özellikle salgın döneminde ürettiği eserlerin yer aldığı sergi, İslam mimarisinde kuazi-kristalimsi döşemeler olarak da adlandırılan bilimsel ve matematiksel derinliğe odaklanıyor. Sergide, Maltaş'ın 10 çalışması görülebilecek. AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel Yıldız Teknik Üniversitesi Mehmet Şah Balat Güncel Haberler

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