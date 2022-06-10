"Kuazi-Kristalimsi İşler" sergisi Balat'ta sanatseverleri bekliyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Kuazi-Kristalimsi İşler" sergisi Balat'ta sanatseverleri bekliyor

AA - Fatih Türkyılmaz - Güncel
 - Güncelleme:
'Kuazi-Kristalimsi İşler' sergisi Balat'ta sanatseverleri bekliyor

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Şah Maltaş'ın "Kuazi-Kristalimsi İşler" sergisi, 19 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Şah Maltaş'ın "Kuazi-Kristalimsi İşler" sergisi, 19 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.

Balat'ta, sanat merkezine dönüştürülen tarihi ahşap binanın giriş katında açılan sergideki eserlerle, sanat, matematik ve bilim arasındaki kesişimin gösterilmesi hedefleniyor.

Sanatçının özellikle salgın döneminde ürettiği eserlerin yer aldığı sergi, İslam mimarisinde kuazi-kristalimsi döşemeler olarak da adlandırılan bilimsel ve matematiksel derinliğe odaklanıyor.

Sergide, Maltaş'ın 10 çalışması görülebilecek.

AA / Fatih Türkyılmaz - Güncel

Yıldız Teknik Üniversitesi Mehmet Şah Balat Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title