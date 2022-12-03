HABER: Kuantum teknolojisinin günlük yaşamdaki faydaları

ÇEKİM LİSTESİ:

1. Kuantum teknolojilerini inceleyen doktora öğrencilerinin çeşitli görüntüleri

5. SES 4 (İngilizce): HOSSEİN CHAMKOURİ, Hefei Teknoloji Üniversitesi'nde doktora öğrencisi

HİKAYE KONUSU:

SES 1 (İngilizce): HOSSEİN CHAMKOURİ, Hefei Teknoloji Üniversitesi'nde doktora öğrencisi

"2022 Nobel Fizik Ödülü'nün kuantum bilişim bilimi ile ilgili olduğunu muhtemelen duymuşsunuzdur, ancak Çin'de kuantum teknolojisinin hayatın birçok yerinde, hatta cep telefonlarında bile ortaya çıktığını bilmiyor olabilirsiniz. Benim adım Hossein Chamkouri, ben Hefei Teknoloji Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim. İran'dan geliyorum. Şu anda QuantumCTek'teyim. Günlük hayatımızda kullanılabilecek birçok kuantum teknolojisini görebileceğimizi duydum. Bu deneyimimi sizlerle paylaşmak isterim. Hadi gidelim."

SES 2 (İngilizce): HOSSEİN CHAMKOURİ, Hefei Teknoloji Üniversitesi'nde doktora öğrencisi

"Elimdeki bu iki cep telefonu arasındaki farkı görebiliyor musunuz? Pek farklı görünmüyorlar ama bu, kuantum şifreleme ile korunan telefon görüşmeleri yapabiliyor. Lütfen bana bu telefonun kuantum şifreli aramaları nasıl yapabildiğini söyleyin."

SES 3 (Çince): ZHOU LEİ, QuantumCTek Ltd. Şti.'nin proje yöneticisi

"QuantumCTek ve China Telecom ortaklaşa kuantum şifreli telefon görüşmesi hizmetini başlattı. Mevcut geleneksel cep telefonlarımızın SIM kartına bir şifreleme modülü eklendi. Telefonlarımızı kullanırken, güvenli telefon görüşmeleri yapmak için kuantum şifreleme işlevini seçebiliyoruz.

Burası, Hefei şehrinde yer alan kuantum metropol alan ağımızın ana kontrol merkezidir. Çin'deki en büyük ölçekli, en geniş uygulama ve en geniş kapsama alanına sahip kuantum metropol alan ağını kurduk. Burada sistemin nasıl çalıştığını görebiliriz."

SES 4 (İngilizce): HOSSEİN CHAMKOURİ, Hefei Teknoloji Üniversitesi'nde doktora öğrencisi

"Bugünkü deneyimden sonra, kuantumun hayatımızdan çok da uzakta olmadığını hissediyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Çin'in Hefei kentinden bildiriyor. (XHTV)