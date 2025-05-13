Kuantum Teknolojileri, Gelişmekte Olan Ülkelere Sıçrama Fırsatı Sunuyor

Uzmanlar, kuantum teknolojilerinin yüksek altyapı maliyetleri gerektirmeden Afrika ve diğer gelişmekte olan ülkelere sıçrama fırsatı sunduğunu vurguladı.

Fas'ın Ben Guerir kentinde Muhammed VI Politeknik Üniversitesi (UM6P) ev sahipliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen DeepTech Zirvesine katılan Global Quantum Intelligence CEO'su Andre M. König ve Qubit Pharmaceuticals'de Yüksek Performanslı Elektronik Yapı Teorisi Ekip Lideri Anouar Benali, kuantum teknolojilerinin küresel ekonomideki yükselişi ve Afrika kıtası için sunduğu fırsatları AA muhabirine değerlendirdi.

Global Quantum Intelligence CEO'su König, kuantum teknolojilerini sanayi devrimleriyle eşdeğer bir kırılma noktası olarak nitelendirerek, bu yeni teknolojinin Afrika için yüksek altyapı yatırımları olmadan bir sıçrama imkanı sunduğunu belirtti.

"Kuantum, büyümenin bir sonraki aşamasına geçme şansıdır" diyen König, Afrika'nın bu fırsatı kaçırmaması gerektiğini vurguladı.

Kuantumun sadece bir teknoloji değil, aynı zamanda ekonomik ve stratejik bir fırsat sunduğunu dile getiren König, "Yerel ve bölgesel pazarlar, kuantumun çok erken aşamalarında yardımcı olmak için büyük bir fırsata sahiptir." dedi.

Kuantum teknolojileri, gelişmekte olan ülkeler için büyük bir fırsat

König, Fas gibi ülkelerde özellikle fosfat endüstrisi başta olmak üzere kuantum teknolojilerinin yeniden tasarım gücüne dikkati çekerek, kuantum hesaplama, kuantum iletişimi ve kuantum algılama alanlarında aktif olmanın büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Bu uygulamaların sadece Afrika için değil, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için de geçerli olduğunu vurgulayan König, yerel sektörlerde benzersiz uygulamaların geliştirilmesinin küresel ölçekte etkili olabileceğini ifade etti.

Yerel şirketlerin ve toplulukların kuantum teknolojilerinin yaygınlaştırılmasında anahtar rol oynadığını kaydeden König, öğrencilerin ve yerel üniversitelerin büyük teknoloji şirketleriyle işbirliklerine açık olması gerektiğini aktardı.

König, hackathon ve sertifika programlarıyla yola çıkılabileceğini belirterek, kuantum alanına dahil olmanın sanıldığından daha erişilebilir olduğunu dile getirdi.

Büyük keşifler artık simülasyonlarla yapılabiliyor

Qubit Pharmaceuticals araştırma direktörü Anouar Benali ise Afrika kökenli bilim insanlarının dünya çapında yürütülen öncü araştırmalarda yer aldığına dikkati çekti.

Benali, artık büyük keşiflerin yalnızca dev laboratuvarlarla değil, simülasyon temelli yöntemlerle de yapılabildiğini kaydetti.

Afrika'nın bu dönüşümden pay alabilmesi için hesaplama altyapısını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayan Benali, "Öncelikle sorunlarımızı tespit etmemiz, klasik hesaplamayı kullanarak ve algoritmaları harekete geçirerek Afrika'yı dijital çözümlere taşımamız gerekiyor." görüşünü paylaştı.

Benali, "Afrika çok güçlü. Yapay zeka, boşlukları kapatmamızı ve teorik tipteki uygulamalardan veya ders kitabı tipindeki simülasyonlardan gerçekten öngörücü simülasyonlara geçebilmemizi sağladı." sözlerini sarf etti.

Kuantum hesaplama programları oluşturmayı hedefleyen üniversitelere tavsiyelerde bulunan Benali, "Kuantum bilgisayarına geçmeden önce yapılacak ilk şey, çözmeye çalıştıkları problemi izole etmeye çalışmak ve önce algoritmik çalışmalara nasıl geçebileceklerini görmeye çalışmaktır." ifadelerine yer verdi.

Sağlık ve malzeme bilimi gibi alanların kuantum teknolojileri için öncelikli uygulama alanları olduğuna işaret eden Benali, "Kuantum düzeyindeki yenilikler sayesinde, boşluğu doldurabilecek ve gerçekçi ekonomik laboratuvarları simüle edebileceğiz. Bu noktada sağlık sektörü ilk akla gelenlerden biri, çünkü en önemlilerinden biri." diye konuştu.