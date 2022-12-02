Kuantum Kimyası Araştırması İçin Üç Atomlu Ultra Soğuk Gaz Oluşturuldu

HEFEİ, 2 Aralık (Xinhua) -- Bir grup Çinli bilim insanı, dünyada ilk kez, üçlü atom moleküllerinden oluşan yoğun, aşırı soğuk bir gaz yaratarak, kuantum kimyası için çok sayıda araştırma fırsatı sunan deneysel bir kilometre taşı oluşturdu.

HEFEİ, 2 Aralık (Xinhua) -- Bir grup Çinli bilim insanı, dünyada ilk kez, üçlü atom moleküllerinden oluşan yoğun, aşırı soğuk bir gaz yaratarak, kuantum kimyası için çok sayıda araştırma fırsatı sunan deneysel bir kilometre taşı oluşturdu.

Science dergisinde Cuma günü yayımlanan çalışmada, temel durumdaki sodyum-potasyum molekülleri ve potasyum atomlarının bir karışımından ultra soğuk bir gazın yaratıldığı bildirildi.

Kimya, özünde kuantum mekaniği ile tanımlanabilen bir süreç, ancak kimyasal reaksiyonlarda sıcaklık nispeten yüksek olduğu için kuantum etkilerini gözlemlemek teknik olarak zor.

Bu nedenle bilim insanları, evrenimizi yöneten kuralları mikro düzeyde net bir şekilde görmek için bu parçacıkları yavaşlatmaya ve soğutmaya çalışıyor.

Araştırmacılar, aşırı soğuk iki atomlu moleküler gazların başarılı bir şekilde oluşturulmasından sonra bir sonraki deneysel güçlüğün, daha fazla serbestlik derecesine sahip üçlü atomlu moleküllerin ultra soğuk gazlarını hazırlamak ve kontrol etmek olduğunu düşünüyor.

Pan Jianwei liderliğindeki Çin Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, mutlak sıfıra son derece yakın olan ultra soğuk gazı yaratmayı başardı.

Araştırmacılara göre sonuçlar, kuantum bilgi işleme ve kuantum kesinliği ölçümünde gelecekteki uygulamalarda kullanılabilecek.