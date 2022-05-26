Kuantum internet geliyor: Bilim insanları bir ilki başardı - Haberler

Bilim insanları, birbirine bağlı olmayan bilgisayarlara kuantum ağı üzerinden bilgi göndermek için önemli bir adım attı. Kuantum internet hedefleri için yapılan son deney, ağ üzerinde birbirine bağlı olmayan iki sistemin kuantum bilgisini "ışınlayabildiğini" gösterdi.

Kuantum internet ne zaman gerçek olacak?

Nature dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, kuantum veri ışınlamaya yönelik çalışmalar oldukça başarılı gidiyor. Kuantum ışınlamaya yönelik çalışmalarda bir ilke imza atıldı. Bilim insanları "komşu sistemler" üzerinden bilgi alışverişi yapabildiklerini söyledi.

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Yeni deney, bilim insanlarının daha fazla sayıda bölgeye kuantum ağı kurabileceğinin bir göstergesi. Delft Teknik Üniversitesi fizikçisi Ronald Hanson, "Artık laboratuvarda küçük kuantum ağları inşa edebiliyoruz. Ama asıl fikir bir kuantum internet kurmaktır" dedi.

Nature'daki açıklamaya göre, bilim insanları üç ayrı sistemli (veya düğümlü) bir kuantum ağı oluşturdu ve bu düğümlere Alice, Bob ve Charlie isimlerini verdiler. Kuantum ağında Alice Bob ile, Bob ise Charlie ile iletişim halindeydi. Ancak Charlie Bob'a bağlanmadı.

Bilim insanları, birbirlerine bağlı olmamalarına rağmen, Alice ve Charlie arasında bilgi paylaşımı yapabildiklerini açıkladı. Deneyde, sistemler birbirine sadece yaklaşık 20 metre kadar uzaklıktaydı. Ancak buradaki asıl kriter, kuantum ışınlamanın başarılı olmasıydı.

Ayrıca sistemlerin kuantum bilgisine sızmak da mümkün değil. Bu, kuantum ışınlama tarafından desteklenecek kuantum internetin, "teorik olarak hacklenemeyecek" bir şifreleme türüne sahip olacağı anlamına geliyor.

Yeni deneyler kuantum internet için henüz yeterli olmasa da, kuantum veri ışınlaması sayesinde Türkiye'den Çin'e veri göndermek çocuk oyuncağı haline dönüşecek. Ayrıca oldukça güvenli olması da uzak bilgisayar saldırılarını ortadan kaldıracak.

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