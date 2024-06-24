Kuala Malezya Hava Yolları Uçağı Basınç Sorunu Nedeniyle Geri Döndü
KUALA Malezya Hava Yollarına ait uçağın, Tayland'ın başkenti Bangkok'a seferi sırasında basınç sorunu nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığı bildirildi. Uçak, kalkıştan yaklaşık 2 saat sonra güvenli şekilde Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na indi.
KUALA Malezya Hava Yollarına ait uçağın, Tayland'ın başkenti Bangkok'a seferi sırasında "basınç sorunu" nedeniyle geri dönmek zorunda kaldığı bildirildi.
Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, başkent Kuala Lumpur'daki uluslararası havalimanından havalanan uçağın, Bangkok'a doğru hareket ettiği belirtildi.
Kalkıştan bir süre sonra pilotun "acil inişe" geçtiği ifade edilen açıklamada, "basınç sorunu" nedeniyle uçağın Kuala Lumpur'a geri döndüğü kaydedildi.
Açıklamada, 164 yolcu ile 12 kişilik mürettebatı bulunan uçağın, kalkıştan yaklaşık 2 saat sonra güvenli şekilde Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanı'na indiği bildirildi.
Malezya Hava Yollarının açıklamasında konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.