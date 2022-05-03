KUALA LUMPUR - Malezya'da Ramazan Bayramı Kovid-19 salgınının ardından festival havasında kutlanıyor

Güneydoğu Asya ülkesi Malezya'da Ramazan Bayramı, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesiyle adeta festival havasında kutlanıyor.

İki yıldır bayramları salgın tedbirlerinin gölgesinde geçiren Müslümanlar, geçen sene tedbirler kapsamında ülke genelinde ilan edilen kısmi sokağa çıkma yasağından ötürü Ramazan Bayramı'nı evlerinde kutlamak zorunda kaldı.

Ülkenin "endemiye geçiş" süreci kapsamında yabancı ziyaretçilere kapılarını açması ve birçok salgın tedbirlerini kaldırmasının ardından Müslümanlar, Ramazan Bayramı heyecanını sevdikleriyle birlikte doyasıya yaşama imkanı buldu.

Başkent Kuala Lumpur'daki Müslümanların birçoğu, Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde kutlamak için yollara düşerek anayollarda trafik yoğunluğuna neden oldu. Bayramı şehirde geçirmeyi tercih eden Müslümanlar da sabahın erken saatlerinde bayram namazı için camileri doldurdu.

Çok çeşitli yapısıyla ülkenin aynı zamanda kültür başkenti konumunda bulunan Kuala Lumpur'daki farklı milliyetlerden Müslümanlar, renkli yerel kıyafetleriyle ülkelerinden uzakta da olsa bayramı festival havasında yaşıyor.

Ülkenin en prestijli okullarından Malezya İslam Üniversitesi kampüsündeki Sultan Hacı Ahmad Shah Camisi'nde bayram namazı için buluşan öğrenciler, namazın ardından AA muhabirine konuştu.

Yemenli lisans öğrencisi Abdülaziz Hussein Ghaleb, "İslam Üniversitesindeki Müslümanlarla birlikte şu an bir arada olmak ve bayramı beraber kutlamak benim için tarifsiz bir mutluluk, tüm Müslüman kardeşlerimi birlikte görmek benim için inanılmaz bir duygu." ifadelerini kullandı.

Bu bayramın çok özel olduğunu belirten Abdülaziz, "Bundan sonra Kovid-19 yok, salgın tedbirleri yok, özgür bir şekilde bayramımızı kutlayabiliriz." dedi.

İslam Üniversitesinde öğrenim gören Yemenli yüksek lisans öğrencisi Muhammed Abdullah da "Ramazan Bayramı'nı birçok farklı milletten kardeşlerimizle birlikte kutlamak bizim için büyük bir nimet, renk renk farklı kıyafetlerle bayramı kutlayan insanların yüzlerindeki ifade hep aynı şeyi söylüyor ve bana aynı mutluluğu hissettiriyor." şeklinde konuştu.

Suriye'deki savaş nedeniyle 10 yıl önce ailesiyle Malezya'ya iltica etmek zorunda Filistin asıllı Leen Saleh ise "Burada geçirdiğim 10 yıl boyunca her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda Malezya İslam Üniversitesine gelerek buradaki Müslümanlarla bayramlaşmayı tercih ediyorum. Birçok kültürden Müslümanın burada bir araya gelerek bayramlaşması her seferinde muhteşem hissettiriyor. Geleneksel kıyafetleriyle namaza gelen kardeşlerimizle tanışıp onların o farklı ve güzel aksanlarını hissetmek çok özel bir deneyim." ifadelerini kullandı.

Son iki yıldır bayramları salgın nedeniyle evde geçirmek zorunda kaldıklarını belirten Saleh, "Bu kampüse gelmezsem bayram olduğunu hissedemiyorum, dolayısıyla herkesle eskisi gibi buluşabildiğim için çok mutluyum, aynı hislerle ve hayatımızı zorlaştıran tedbirler olmaksızın dostlarımla bayramı geçirebilmek çok özel." dedi.

Salgın tedbirleri nedeniyle Müslümanların ibadet ve bayram alışkanlıklarına da ara vermek zorunda kaldığının altını çizen Saleh, eski günlerdeki gibi İslam'ın emrettiği şekilde ramazan ayını geçirip bayramı doyasıya yaşamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

5 yıldır Malezya'da yaşayan Pakistanlı Sadıa Shafqat, farklı kültür ve etnik arka plandan Müslümanlar burada toplandığı için her yıl bayram namazını kampüste karşılamaktan mutluluk duyduğunu, buradaki insanların İslam vasıtasıyla sağladığı entegrasyon ve karşılıklı muhabbetten öğreneceği çok şey olduğunu belirtti.

Türkiye'den yüksek lisans eğitimi için Malezya'ya gelen Ahmed Mansur Tayfur da "Ramazan Bayramı namazını eda ettik ve burada en az 120 ülkeden öğrencilerle beraber bayramı idrak ediyoruz. Farklı ülkelerden gelen öğrencilerin geleneksel kıyafetleriyle buraya akın etmesi bambaşka bir bayram havası oluşturuyor, umarım daha nice bayramları böyle güzel eda etmek nasip olur." diye konuştu.