Kuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı - Haberler

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Kuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı

AA - Gökhan Balcı - Güncel
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Kuafördeki kavga ihbarına giden polisler pastalı sürprizle karşılaştı

Edirne'de kavga ihbarına giden Motosikletli Polis Timlerine, pastalı sürpriz yapıldı.

EDİRNE (AA) - Edirne'de kavga ihbarına giden Motosikletli Polis Timlerine, pastalı sürpriz yapıldı.

1. Murat Mahallesi'nde bulunan bir kuaför salonunda işyeri sahibi ile müşteriler arasında kavga çıktığı ihbarı üzerine, olay yerine Motosikleti Polis Timleri sevk edildi.

İş yerine giden timler alkışlarıyla karşılandı. Çalışanlar, hazırladıkları pasta ve içecekleri ikram ettikleri polislerin 10 Nisan Polis Haftası'nı kutladı.

İş yeri sahibi Volkan Özer, 10 Nisan Polis Haftası dolayısıyla polislere sürpriz yapmak istediklerini belirterek, "Tüm polislerimizin Polis Haftası'nı kutluyorum. Allah onları başımızdan eksik etmesin. Bizim can güvenliğimizi sağladıkları için hepsine minnettarız." dedi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sürprize teşekkür etti.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

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