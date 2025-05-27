Kuaförde İnfaz: Kardeşini Vuran Ahmet K. Kamera Görüntülerine Yansıdı
Samsun'un İlkadım ilçesinde, kuaför salonunda tıraş olan Barış K., ağabeyi Ahmet K. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
O ANLAR KAMERADA
Samsun'un İlkadım ilçesinde Barış K.'nın kuaförde tıraş olduğu sırada ağabeyi Ahmet K. tarafından tabancayla başından vurularak öldürülme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Emre ÖNCEL- Emre ŞAHİNOL/ SAMSUN,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel