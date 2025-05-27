Kuaförde İnfaz: Kardeşini Vuran Ahmet K. Kamera Görüntülerine Yansıdı

Kuaförde İnfaz: Kardeşini Vuran Ahmet K. Kamera Görüntülerine Yansıdı
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Samsun'un İlkadım ilçesinde, kuaför salonunda tıraş olan Barış K., ağabeyi Ahmet K. tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

O ANLAR KAMERADA

Samsun'un İlkadım ilçesinde Barış K.'nın kuaförde tıraş olduğu sırada ağabeyi Ahmet K. tarafından tabancayla başından vurularak öldürülme anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Emre ÖNCEL- Emre ŞAHİNOL/ SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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