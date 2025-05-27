Kuaförde Başından Vurulan Barış K. Hayatını Kaybetti

Kuaförde Başından Vurulan Barış K. Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuaförde tıraş olduğu sırada ağabeyi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Barış K., hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

HAYATINI KAYBETTİ

Samsun'un İlkadım ilçesinde kuaförde tıraş olduğu sırada ağabeyi Ahmet K. tarafından tabancayla başından vurulan Barış K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.

Öte yandan Barış K.'nın 5, Ahmet K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti

Sevgilisi Fenerbahçe'ye transfer olunca kariyerinden vazgeçti
Şampiyon danasını satmaktan vazgeçti: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim

Şampiyon dananın sahibi: Cumhurbaşkanına hediye edeceğim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başıboş köpek, hastane kafeteryasına tuvaletini yaptı

Hastanede skandal görüntü
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası

Hakime söylediği sözler pahalıya patladı! Deniz Akkaya'ya hapis cezası
Coca-Cola reklamıyla tepkilerin odağı haline gelen Uzak Şehir'de skandal sahne

Tepkilerin odağındaki dizide skandal sahne
Trump Media, Bitcoin hazinesi oluşturmak için 2,5 milyar dolar toplayacak

Trump'ın şirketinden piyasaları sallayacak "yatırım" kararı
ABD, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'e 90 bin tondan fazla silah ve askeri teçhizat gönderdi

ABD'den Gazze'ki katliamlara tam destek! 90 bin ton teslim edildi
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar

İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişiye tahliye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kamu malına el uzatmak en büyük günah

Erdoğan "En büyük günah" deyip resti çekti: Asla kabul edilemez
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.