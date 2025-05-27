Kuaförde Başından Vurulan Barış K. Hayatını Kaybetti
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kuaförde tıraş olduğu sırada ağabeyi tarafından tabancayla vurularak ağır yaralanan Barış K., hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.
HAYATINI KAYBETTİ
Samsun'un İlkadım ilçesinde kuaförde tıraş olduğu sırada ağabeyi Ahmet K. tarafından tabancayla başından vurulan Barış K., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüphelinin ise yakalama çalışmaları sürdürülüyor.
Öte yandan Barış K.'nın 5, Ahmet K.'nın ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel