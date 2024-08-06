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Kuaför ve Berberler, Pazar Günü Kapalı Olmaya Tepki Gösterdi

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Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği öncülüğünde bir araya gelen kuaför ve berberler, işletmelerinin pazar günü kapalı olmasına tepki gösterdi. İşletmelerin ciddi ekonomik kayıplar yaşadığını belirten dernek başkanı, kuaförlerin pazar günü açık kalmasının düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği öncülüğünde bir araya gelen kuaför ve berberler, işletmelerinin pazar günü kapalı olmasına tepki gösterdi.

Ulus Meydanı'nda toplanan grup adına açıklama yapan Ankara Kuaför ve Güzellik Uzmanları Birlik, Beraberlik ve Dayanışma Derneği Başkanı Hesna Korgan, berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı olması zorunluluğunun işletmelerin ciddi ekonomik kayıplar yaşamasına sebep olduğunu söyledi.

Uygulamanın işletme sahiplerini gibi personeli de olumsuz etkilediğini belirten Korgan, "Gelir kaybı çalışanların maaşlarının, kira ve fatura giderlerinin, sigorta primlerinin düzenli ödenememesi durumunu ortaya çıkaracaktır ve maddi zorluğu büyütecektir." dedi.

Konunun Türkiye'deki bütün kuaför ve güzellik uzmanlarının ortak sorunu olduğunu dile getiren Korgan, berber, kuaför ve güzellik salonlarının pazar günü kapalı olmasının kaçak çalışmaların artmasına ve ciddi vergi kayıplarına sebep olacağını ifade etti.

Kuaförlerin pazar günü açık kalmasının hem esnaf hem de müşterilerim beklentilerini karşılayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Korgan, "İşletmelerin kendi tercihine göre çalışma saatlerini ve günlerini belirleyebilmeleri hizmet kalitesini, ekonomik canlılığı artıracaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Kuaför ankara Ekonomi Güncel Haberler

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