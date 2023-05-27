KTYG Başkanı: Trafik kazalarında sürücülerin başlıca kusuru hız kaynaklı

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği (KTYG) Derneği Başkanı İhsan Memiş, trafik kazalarında sürücülerin başlıca kusurunun hız kaynaklı olduğunu belirtti. Memiş, kent içindeki maksimum hız sınırına uyulması gerektiğini ve yaya kusurlarının da düşürülmesi gerektiğini vurguladı.

Karayolu Trafik ve Yol Güvenliği (KTYG) Derneği Başkanı İhsan Memiş, trafik kazalarında sürücülerin başlıca kusurunun hız kaynaklı olduğunu belirtti.

Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de 27 milyon 120 bin civarında motorlu araç ve 33 milyona yakın sürücü belgeli kişi bulunduğunu ifade etti.

Sürücü kusurlarında daha önceki yıllara göre iyileşme olduğunu dile getiren Memiş, "Son yıllardaki bu azalmaları olumlu olarak değerlendiriyorum ama yeterli değil. Sürücü kusurlarının 10 puan daha geriye getirilmesi önemli. Sürücüler, özellikle hız yapmayı kazanç sayıyor. Dolayısıyla hızdan kaynaklanan çarpmalar, devrilmeler veya kaymalar meydana gelmeye devam ediyor. Diğer yandan sürücüler, otobanları veya bölünmüş çok şeritli yolları kullanmada tedbirsiz ve bilinçsiz davranmayı sürdürüyor." dedi.

"Şehir içerisindeki hız sınırına mutlaka uyulmalı"

Memiş, kent içindeki maksimum hız sınırının ana yollarda, bulvarlarda ve caddelerde saatte 50 kilometre olduğunu hatırlatarak, "Sokaklarda ise maksimum 30 kilometre hız sınırı uygulanmakta ancak sürücülerimiz, sokaklarda 60-70 kilometre hızla gidiyor. Halbuki burada limit 30 kilometre. Sürücülerin, can güvenliğini düşünerek şehir içerisindeki hız sınırına mutlaka uymalarını istiyoruz." diye konuştu.

Emniyet kemerinin önemine de değinen Memiş, sürücülerin özellikle şehir içinde, emniyet kemeri takmamaktan yana tavır gösterdiklerini söyledi.

Memiş, sürücülerin yaya ve okul geçitlerinde yayaya saygı göstermelerinin ve ilk geçiş hakkını yayaya vermelerinin zorunlu olduğunun altını çizerek, "Bu durumda para cezası uygulanıyor ancak bu caydırıcı olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yayalar karşıya geçerken acele ediyor

Memiş, yaya kusurlarının ise genellikle yolun karşısına geçişlerden kaynaklandığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kent hayatının yoğunluğundan kaynaklı, karşıdan karşıya geçerken acele etme, sağa ve sola bakmama gibi davranışlar yayalarda devam ediyor. Yayalara bu noktada uyarımız, 'Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağa, bir daha solunuza bakın.' şeklinde olur. Ayrıca yaya veya öğrenci geçitlerinden geçin. Yaya geçidi yok ise alt ya da üst geçitleri kullanın."

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2022 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerinde yaya kusuru olarak belirtilen "yüzde 9,5" oranın yüksek olduğunu ifade eden Memiş, "Bu oranın düşmesi lazım. Yaya kusurlarından kaynaklanan ölümler, yaralanmalar var. Ayrıca tazminat davaları mahkemelerde çok uzun sürüyor. Sonuç olarak aileler, çocuklarını, eşlerini kaybediyor, mağdur oluyorlar. Bu mağduriyetler, toplumsal anlamda ailelerde hem ekonomik hem de psikolojik travmalar yaratıyor." dedi.

Memiş, yolcu kusurlarının ise genellikle araçlara binerken ve inerken meydana geldiğine dikkati çekerek, "Araçların kapıları tam kapanmadan binmeye veya inmeye çalışmak, istenmeyen kazaların olmasına sebebiyet veriyor. Yolcu kusurları, Türkiye'de bir hayli dikkatimizi çekiyor. Bu nedenle yolcuların, araçların kapıları tam açılmadan inme veya binme yapmamaları gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Kazaların 4'te 3'ü kent içinde meydana geliyor"

Şehirler arası yollarda korucuyu bariyerlerin artırılması gerektiğini de dile getiren Memiş, yol kaynaklı kusurlara ilişkin de şu değerlendirmeleri yaptı:

"Tehlikeli virajların daha çok ışıklandırılması, reflektörle gece ve gündüz donatılması lazım. Hız limitlerinin daha iyi bir şekilde ayarlanması gerekiyor ki, sürücülerimiz o hızlara uyabilsin. Örneğin, bazı yerlerde 90 kilometre hız limitini gösteren levha konulmuş ama orada 60 ile gitmek bile çok tehlikeli olabiliyor. Şehirler arası yollarda yatay ve dikey işaretlerin yerinde olması da lazım."

Memiş, trafik kazalarının en fazla kent içinde yaşandığını da dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kazaların toplamının 4'te 3'ü kent içinde meydana geliyor. Bu noktada kent içerisinde belediyelerin, mutlaka vatandaşların bilinçlenmesini sağlayacak yatay ve dikey işaretlemeleri yapması lazım. Yollardaki çukurların tamir edilmesi, işaretlemelerin zamanında konması, ihtiyaç olan yerlerde yaya geçitlerinin yapılması gerekiyor. Belediyelerin bilhassa rampa çıkan yolları temizlemesi, ana yolları daima açık tutması lazım. Yol yapım, bakım tamirlerinin uzun süre devam etmemesi de önemli."

TÜİK'in 2022 yılı kara yolu trafik kaza istatistiklerine göre, Türkiye'de ölümlü, yaralanmalı trafik kazasına neden olan toplam 235 bin 176 kusurun yüzde 86,8'i sürücü, yüzde 9,5'i yaya, yüzde 2,1'i taşıt, yüzde 1,2'si yolcu, yüzde 0,4'ü ise yol kaynaklı.