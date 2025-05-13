DEM Parti'den iktidara çağrı: Bazı düzenlemeler bayram sonrasına bırakılmadan yapılmalı

PKK'nın feshi sonrası ilk toplantı! DEM Parti'nin iktidara çağrısı var
47 yıllık kanlı sayfa kapanıyor! İşte PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör

İşte terör örgütü PKK'yı silah bırakmaya zorlayan üç faktör
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

Trump'ın Orta Doğu acemiliği! İkram karşısında ne yapacağını bilemedi

KTÜN İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Deprem Bölgesinde Teknik Gezi Gerçekleştirdi

KTÜN İnşaat Mühendisliği Öğrencileri Deprem Bölgesinde Teknik Gezi Gerçekleştirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrenci ve akademisyenleri, Hatay ve Kahramanmaraş'taki deprem sonrası inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek afet sonrası kent planlaması ve yapı güvenliği gibi konularda bilgi edindiler.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrenci ve akademisyenleri, Hatay ve Kahramanmaraş'ta düzenlenen teknik geziye katıldı.

Öğrenci ve akademisyenler, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Emlak Konut GYO A.Ş'nin katkılarıyla deprem sonrası yeniden yapılanma çalışmalarının devam ettiği Hatay ve Kahramanmaraş'taki inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, yaptığı açıklamada, öğrencilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdikleri teknik gezinin hem akademik hem de toplumsal sorumluluk açısından son derece anlamlı ve öğretici olduğunu belirtti.

Bölgede 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden yapılaşma çalışmalarını yerinde gözlemleme fırsatı, öğrencilerimize afet sonrası kent planlaması, yapı güvenliği, zemin etütleri ve mühendislik uygulamaları gibi pek çok alanda önemli bilgi edinmeleri sağlandığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Bu teknik gezi sayesinde öğrencilerimiz, teorik olarak öğrendikleri bilgileri sahada somut örneklerle ilişkilendirme şansı bulmuş, hasar gören yapılar ile yeni inşa edilen yapıların teknik özelliklerini karşılaştırarak mühendislik bakış açılarını geliştirmişlerdir. Bölgede görev yapan uzman mühendisler ve yetkili kurum temsilcileriyle yapılan görüşmeler, öğrencilerimizin meslek hayatlarında karşılaşabilecekleri durumlara dair gerçekçi ve değerli bilgiler edinmelerine vesile olmuştur."

Teknik geziye, KTÜN İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Olgun, 47 öğrenci ve 8 akademisyen katıldı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ahmet Türk, terör örgütü PKK'nın feshi sonrası ilk kez konuştu

Ahmet Türk tarihi kararın ardından ilk kez konuştu
Sean 'Diddy' Combs davasında mide bulandıran bir skandal detay daha

Sean 'Diddy' Combs davasında mide bulandıran bir skandal detay daha
Şırnak'ta bazı bölgeler, 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

PKK'nın feshi sonrası Şırnak Valiliği'nden dikkat çeken karar
Alişan'ın annesi siber saldırıya uğradı

Alişan çok sinirlendi: Bu pisliği kim yaptıysa ortaya çıkacak
PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi

PKK'nın fesih kararı sonrası Mansur Yavaş referandum istedi
Sosyal medyada yeni tehlike! Gençler A4 kağıdına sığmak için ölümüne yarışıyor

Sosyal medyada yeni ölüm akımı: A4 challenge
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.