KTÜN'de yabancı uyruklu öğrencilere sosyal uyum eğitimi düzenlendi - Haberler

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) ve Konya İl Göç İdaresince, kayıtlı yabancı uyruklu öğrenciler için hayatlarını kolaylaştırmalarına hizmet edecek sosyal uyum ve yaşam eğitimi düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ve Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü arasındaki iş birliği protokolü çerçevesinde, Selçuklu Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Mevlüt Gülcan tarafından verilen eğitim, " Türkiye'nin kültürel yapısı, gelenek ve görenekleri, hak ve yükümlülükler, sosyal hayata ilişkin bilgilendirme, eğitim ve sağlık, medeni kanun ve hukuki konular, geçim kaynaklarına erişim" konularından oluştu.

KTÜN Gelişim Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirilen eğitim sonrası katılan 47 öğrenciye eğitime katılım sertifikası verildi.

Projeyle, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip tüm 18 yaş üstü yetişkin yabancıların sosyal, ekonomik ve kültürel hayata uyumlarının kolaylaştırılması amaçlanıyor.