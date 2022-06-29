KTÜ'ye 'Kurumsal Akreditasyon Belgesi' verildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından uygulanan "Kurumsal Akreditasyon Programı" kapsamında akreditasyon belgesi almaya hak kazandı.

YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar, Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende, kalite güvencesi çalışmaları konusunda KTÜ'nün öncü üniversitelerden biri olduğunu söyledi.

Kalite güvencesi çalışmalarında, olgunluk seviyesi belirli bir aşamaya gelen üniversitelerin seçildiğini ifade eden Kar, "Bu yıl yaptığımız çağrı üzerine gelen başvurular arasından 30 üniversiteyi seçtik. 2020 yılında 11 üniversite, 2021'de 12 üniversitemiz bu program kapsamına alınmış. Bu yıl ise 30 üniversitemiz bu kapsama alındı." dedi.

Kar, önceki yıllarda yapılan yönetmelik değişikliğiyle 2027'ye kadar Türkiye'deki tüm üniversitelerin bu sürece dahil olacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Tabii bunların hepsinin akredite edileceği anlamına gelmiyor. Mutlaka üniversitelerimizin ciddi bir hazırlık yapmaları gerekiyor. İşte o hazırlıkları yapıp bugünlere gelen KTÜ'nün de kurumsal akreditasyon takdim törenindeyiz. Türkiye'deki üniversiteleri kıyasladığımızda rektörlerimizin liderlik yapmasının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ölçütlerimiz arasında liderlik ana başlık olarak karşımıza çıkıyor. Bu süreçte kurumsal akreditasyon belgesini kazandıran rektörümüzü ve mesai arkadaşlarını tebrik ediyorum. Belgenizin hayırlı olmasını diliyorum."

Devlet üniversitelerinin kamu kaynağı kullandığına dikkati çeken Kar, bu yüzden kurumsal akreditasyon belgesini, üniversitelerin hesap verebilirlik, şeffaflık ve sürekli iyileşme anlayışı içerisinde temel fonksiyonlarını paydaşların beklentilerine ve amaca uygun şekilde yaptıklarına dair kamuoyuna verdikleri bir güvence olarak algıladıklarını kaydetti.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı da kuruluşunun 67. yıl dönümünü kutladıkları KTÜ'nün 13 Aralık 2021'de aldığı araştırma üniversitesi etiketinin ardından bugün de Kurumsal Akreditasyon Belgesi'ni alacak olmasının haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Belgenin alınma sürecini anlatan Çuvalcı, bu süreçte emeği geçen akademik ve idari personel ile öğrencilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Kar, Çuvalcı'ya 5 yıllık geçerliliği bulunan "Kurumsal Akreditasyon Belgesi"ni takdim etti.

Vali İsmail Ustaoğlu'nun da katıldığı program, kalite hatıra ormanına fidan dikilmesiyle sona erdi.