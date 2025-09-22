KTÜ'ye 37 Akademisyen Alımı için Başvurular Başladı

Haberler

Karadeniz Teknik Üniversitesi, çeşitli fakülteleri için toplam 37 akademisyen alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 6 Kasım'a kadar sürecek.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Diş Hekimliği Fakültesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu'na 1'er öğretim görevlisi alınacağı belirtildi.

Eczacılık Fakültesi'nde de 1 doçent ile 1 doktor öğretim üyesinin istihdam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Edebiyat Fakültesi'ne 1 doktor öğretim üyesi, Fen Fakültesi'ne 2 profesör, 1 doçent, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1'er profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi, Maçka Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, Mimarlık Fakültesi'ne 1 doçent, Mühendislik Fakültesi'ne ise 3'er profesör ve doçent ile 2 doktor öğretim üyesi alınacak."

Açıklamada, Of Teknoloji Fakültesi'ne 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi alımı gerçekleştirileceğine işaret edilerek, Orman Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1'er profesör ve doktor öğretim üyesi, Tıp Fakültesi'ne 3 profesör, 2 doktor öğretim üyesi, Trabzon Meslek Yüksekokulu'na da 1 doktor öğretim üyesinin alınacağı kaydedildi.

Öğretim görevlisi başvurularının 6 Kasım'a kadar süreceği vurgulandı.

