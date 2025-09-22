KTÜ'ye 37 Akademisyen Alımı için Başvurular Başladı

Karadeniz Teknik Üniversitesine (KTÜ) 37 akademisyen alımı yapılacak.

Rektörlükten yapılan açıklamada, Diş Hekimliği Fakültesi, Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi ve Sürmene Abdullah Kanca Meslek Yüksekokulu'na 1'er öğretim görevlisi alınacağı belirtildi.

Eczacılık Fakültesi'nde de 1 doçent ile 1 doktor öğretim üyesinin istihdam edileceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Edebiyat Fakültesi'ne 1 doktor öğretim üyesi, Fen Fakültesi'ne 2 profesör, 1 doçent, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne 1'er profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi, Maçka Meslek Yüksekokulu'na 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi, Mimarlık Fakültesi'ne 1 doçent, Mühendislik Fakültesi'ne ise 3'er profesör ve doçent ile 2 doktor öğretim üyesi alınacak."

Açıklamada, Of Teknoloji Fakültesi'ne 1 doçent, 2 doktor öğretim üyesi alımı gerçekleştirileceğine işaret edilerek, Orman Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne 1'er profesör ve doktor öğretim üyesi, Tıp Fakültesi'ne 3 profesör, 2 doktor öğretim üyesi, Trabzon Meslek Yüksekokulu'na da 1 doktor öğretim üyesinin alınacağı kaydedildi.

Öğretim görevlisi başvurularının 6 Kasım'a kadar süreceği vurgulandı.