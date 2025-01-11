Üye Girişi
Haberler
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
ABD'de yangın nedeniyle cehenneme dönen bölgede kurtulan tek yapı

Cehenneme dönen bölgede dikkat çeken yapı! Hasar bile almadı
Sahte zemzem suyuyla 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun yaptı

Akıllara durgunluk veren yöntemle 5 ayda 90 milyon TL'lik vurgun
Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı dikkat çekti

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu

KTÜ Uzmanı: Doğu Karadeniz'deki Küçük İvme Oluşturan Depremler Yapılarda Hasar Yapmadı

KTÜ Uzmanı: Doğu Karadeniz'deki Küçük İvme Oluşturan Depremler Yapılarda Hasar Yapmadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Doğu Karadeniz'de meydana gelen küçük düzeydeki depremlerin yapılara zarar vermediğini açıkladı. Bölgenin deprem açısından aktif hale geldiğini vurgulayan Altunışık, büyük depremler için hazırlıkların önemine dikkat çekti.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deprem ve Yapı Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, Doğu Karadeniz'de son günlerde meydana gelen küçük düzeyde ivme oluşturan depremlerin yapılarda hasar oluşturmadığını belirterek, "Bu anlamda rahat olmalıyız, rahat olmakla birlikte ileride oluşabilecek büyük depremler için de gerekli hazırlıkları yapmamız gerekiyor." dedi.

Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Altunışık, AA muhabirine, bölgede son zamanlarda biri Rize, ikisi de Trabzon'da olmak üzere üç deprem kaydedildiğini söyledi.

Yaşanan gelişmelerin Doğu Karadeniz Bölgesi'nin de artık deprem açısından aktif noktada olduğunu gösterdiğine işaret eden Altunışık, "Hatta sadece bölgemizde değil, Erzincan ve Erzurum taraflarında da depremler görüyoruz. Bu da bölgenin depremle birlikte konuşulması gereken bir nokta olduğunu bizlere söylüyor." diye konuştu.

Prof. Dr. Altunışık, bölgede oluşan depremlerde elde edilen verilerin herhangi bir mühendislik yapısında hasar oluşturabilecek düzeyde olmadığını gösterdiğine dikkati çekerek, "Bu anlamda rahat olmalıyız. İnsanlarımızı çok fazla paniğe sevk etmemeliyiz fakat bu durum bize 'Bu bölge için hiçbir şey yapmayalım.' cümlesini beraberinde getirmiyor. Artık ilimiz için bundan sonra olabilecek depremlerde biraz daha tedbirlerimizi artırmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Altunışık, depremlerden sonra meydana gelebilecek ikincil afetlere ilişkin de "Bölgemiz, depremlerin yanında depremlerden sonra meydana gelebilecek bazı ikincil afetlere de gebe bir bölge. Depremlerden sonra meydana gelebilecek heyelanlar, kaya düşmeleri, depremlerden sonra oluşan önemli ikinci afetler olarak karşımıza çıkıyor." ifadesini kullandı.

"Maalesef yapı stokumuz çok eski"

Özellikle dolgu alanlarındaki yapılaşmanın deprem ivmelerinin büyümesini ve sıvılaşma riskini ortaya çıkarabildiğinin altını çizen Altunışık, şöyle devam etti:

"Maalesef nemli bölgedeyiz. Sahil kesiminde bodrum katı olan bütün binalardaki taşıyıcı sistemleri açtığınız zaman, çok önemli düzeyde korozyon meydana geldiğini görüyoruz. Maalesef yapı stokumuz çok eski. Bu nedenle yapı stokumuzu depreme hazır hale getirmek için el birliğiyle hem belediyemiz hem valiliğimiz hem üniversitemiz hem inşaat mühendisleri odasıyla beraber önemli çalışmalar gerçekleştirmeliyiz."

Altunışık, bölgenin önemli yapılarını merkezden izlediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yusufeli Barajı, Derinler Barajı, Rize-Artvin Havalimanı, Trabzon'daki yüksek katlı yapılar, camimiz, bunların arasında yer alıyor. Şunu çok net söyleyebilirim ki meydana gelen bu depremlerde oluşan ivmeler oldukça küçük düzeyde, bu yapılarda hasar oluşturabilecek düzeyde değil. Bu anlamda rahat olmalıyız, rahat olmakla birlikte ileride oluşabilecek büyük depremler için de gerekli hazırlıkları yapmamız gerekiyor."

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Güncel
img

Serhat Akın'dan olay yaratacak açıklamalar
img

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
img

Gece yarısı korkunç saldırı! Seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Yunus Akgün, Galatasaray'ın teklifini reddetti

Yunus'tan Galatasaray'a şok yanıt
Ferdi Tayfur'un cenaze töreninde ünlü oyuncuyu yaka paça dışarı atmak istediler

Cenazede polisler ünlü oyuncunun yakasına yapıştı
Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor

Arabistan'ı kabul etmeyen İsmail Kartal Süper Lig devine imzayı atıyor
Halil Konakcı, Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu

Yeşilçam'ın efsane başyapıtını yerden yere vurdu
Öğretmen atamalarında KPSS dönemi resmen sona erdi! İşte uygulanacak yeni yöntem

Öğretmen atamalarında KPSS dönemi bitti! İşte yeni sistemin detayları

Son Dakika Haberleri

13 Ocak 2025 Günlük Burç Yorumları! Aslan, Oğlak, Boğa, Yengeç burcu yorumu! 13 Ocak AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Keçiören, Çankaya, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 11 Ocak Cumartesi 2025 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar list İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Ocak Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 11-12 Ocak Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Selçuklu, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Ocak Cumartesi Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Yeni Küba Büyükelçisi Aytaç Yılmaz kimdir? Aytaç Yılmaz hayatı ve biyografisi! Antalya elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Muratpaşa, Kepez, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Ürdün Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu kimdir? Yakup Caymazoğlu hayatı ve biyografisi! İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 11-12 Ocak Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Yeni Azerbaycan Büyükelçisi Birol Akgün kimdir? Birol Akgün hayatı ve biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.