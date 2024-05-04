KTÜ Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri Sıralamasında 10. Sırada

Türkiye Patent Tescil Şampiyonu Üniversiteleri sıralamasında Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) 10. sırada yer aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, KTÜ, Türkiye'de faaliyet gösteren üniversitelerin buluşlarını korumak için TÜRKPATENT'e yapılan başvurular içinde, 2023'te yayımlanan ve tescil edilen Türkiye patent başvuruları sıralamasında ilk 10 içerisinde yerini aldı.

KTÜ, Uluslararası Patent Başvuruları Şampiyonu Üniversiteler sıralamasında ise 8. sırada yer aldı.