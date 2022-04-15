KTÜ Rektörü Prof. Dr. Çuvalcı'nın babasının cenazesi toprağa verildi

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı'nın vefat eden babası Hüseyin Avni Çuvalcı'nın cenazesi defnedildi.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Çuvalcı, dün akşam saatlerinde vefat etti.

Hüseyin Avni Çuvalcı'nın cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Bahçecik Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine, Rektör Çuvalcı ve aile üyelerinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve çok sayıda kişi katıldı.