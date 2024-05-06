KTÜ Rektörü Öğrencilerle Buluştu

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, 2 Mayıs'ta Sürmene ilçesinde darbedilen Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya geldi.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Prof. Dr. Çuvalcı, makamında ağırladığı öğrencilere "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yaşanan şiddet olayının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Çuvalcı, KTÜ olarak öğrencilerin yanında olduklarını belirtti.

Çuvalcı, şunları kaydetti:

"Anbean yaşananların yakın takipçisi olduk. Gelinen noktada şunu ifade etmek gerekir ki sadece KTÜ yönetimi değil, tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla Trabzon halkı da öğrencilerimize sahip çıkmıştır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İlgili kurumlarımızla iletişim halindeyiz."

Sürmene ilçesinde 2 Mayıs'ta Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin bulunduğu T.D. yönetimindeki servis hareket halindeyken Ö.D'nin kullandığı aracın önünde durması üzerine iki şoför arasında tartışma çıkmıştı.

T.D. ile Ö.D, minibüs durağındaki kulübede konuştukları sırada K.D, S.Y. ve H.S. ile servisteki öğrencilerden F.Ö, E.D. ve M.Ö. arasında arbede yaşanmıştı. Gözaltına alınan K.D. ve Ö.D. tutuklanmış, S.Y. ve H.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.