KTÜ Pediatri Bölümü Kapanma Tehlikesiyle Karşı Karşıya

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Cansu, asistan sorunu yaşadıklarını ve KTÜ Pediatri bölümünün kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Pediatride çalışanlar ağır stres altındalar. 17 üniversitenin tercihinde pediatri sıfır çekmiş. Anlamı buraların kapanması demek. KTÜ Pediatri'nin son çırpınışları" dedi.

KTÜ Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Cansu, Pediatri (bebek, çocuk ve ergenlerin sağlığı ve hastalıklarıyla ilgilenen tıp dalı) bölümünün asistanlarca çok tercih edilmediğini, bu durumun da çok farklı nedenlerinin bulunduğunu dile getirdi. Kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çektiği pediatride yaşanan soruna yeni politik çözümler getirilmesini isteyen Prof. Dr. Cansu, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi asistan sıkıntımız var. KTÜ Pediatri, 11 ilin en donanımlı ve tüm yan dalların olduğu bir ünitedir. Çok güçlü bir akademik bir kadromuz var. Asistanlarımıza burada bir butik eğitim veriyoruz. Maalesef Türkiye'de pediatri, tercih edilmeyen bir bölüm. Neredeyse tercih konusunda 17 ilde sıfır çekti. Yıllardır 11 ilin en ağır hastalarına bakıyoruz. Tüm branşların olduğu bir komplike ünite burası. Yeni devasa bir pediatri hastanesi yapılıyor. Bizim burada çökmemiz bütün 11 ili kapsayıp, on binlerce hastanın şehir dışına çıkmasına yol açacak. Bizim her türlü imkanlarımız, olanaklarımız ve donanımımızın olmasına rağmen asistan sağlamak bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Hükümetimizin bu soruna yeni bir politika üretmesi lazım. Aksi takdirde; bizim gibi bu bölümler kapanacak. Bunun sonucunda da mağduriyetler ve sıkıntılar yaşanacak" diye konuştu.

'PEDİATRİ ASİSTANI HEMEN İSTİFA EDİYOR'

Pediatriye asistan kazandırmak için el birliğiyle çalışılması gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Cansu, "Asistanların KTÜ'yü tercih etmeme konusu, asla bilimsel olamaz. Problem şu, insanlar daha kolay çalışıp, nöbet tutmayıp, kolay para kazanmanın derdinde. Pediatride çalışanlar ağır stres altındalar. Küçük bebeklere müdahale etmek zor. Endişeli olan aileler, tehditkar olabiliyor. Bu tür şeyleri gören pediatri asistanı, hemen istifa ediyor. Pediatrinin, asistanları cezbedecek hiçbir cazibesi yok. Ağır branşlara bir cazibe yaratmamız lazım. Bakanlığımızın pediatri bölümüne veya zor branşlara farklı bir yaklaşımı olmalı" dedi.Prof. Dr. Cansu, "Yeni başlayan 3 asistanımız var onlar da istifa etmek istiyor. Çünkü ağır yük altındalar. Yeni doğanda çömez bir asistanı ikiz doğuma gönderdik. Çünkü başka bir alternatifimiz yoktu. Çocukları gören asistan, bunalıma girmiş. Bu çocuklar, bu ağır yük altında istifa etmeye başlıyor. Çocuklarımıza kim bakacak? 17 ilde 17 üniversitenin tercihinde pediatri sıfır çekmiş. Bunun anlamı buraların kapanması demektir. Yarın çok geç; tehlike kapıda, hatta kapının eşiğinden geçmiş içeride. KTÜ Pediatri'nin son çırpınışları. Nisandan sonra artık her şey bitebilir" ifadelerini kullandı. (DHA)