KTÜ Of Teknoloji Fakültesi Mezuniyet Töreni

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Of Teknoloji Fakültesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Of Spor Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil İbrahim Okumuş ve Of Belediye Başkanı Salim Salih Sarıalioğlu, mezun olan öğrencilere bundan sonraki hayatlarında başarılar diledi.

Dekan Prof. Dr. İrfan Acar, öğrencilere, aldıkları eğitimleri ve toplumsal sorumlulukları asla unutmamalarını öğütledi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını lanetleyen Acar, Filistinlilerin yanında olduklarını söyledi.

Fakülte birincisi Yazılım Mühendisliği Bölümü mezunu Fatma Yazıcı da çok iyi bir eğitim aldıklarını belirterek, hocalarına, ailesine ve arkadaşlarına teşekkür etti.

Törende, öğrencilere mezuniyet belgeleri ile dereceye girenlere çeşitli hediyeler ve plaket verildi. Dekan Prof. Dr. Acar, fakülteyi ilk 3 dereceyle bitiren öğrencilere Trabzonspor forması hediye etti.

Keplerin havaya atılmasıyla sona eren törene, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Çapoğlu, MHP İlçe Başkanı Başkanı Hüseyin Ayaz, daire amirleri, Of Belediye Meclisi üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, davetliler ve aileler katıldı.