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KTÜ ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
KTÜ ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü arasında protokol imzalandı

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

TRABZON (AA) - Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandı.

KTÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, KTÜ İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İLAFAR) ile Trabzon Milli Eğitim Müdürlüğü arasında, kurumların kurumsal kapasitelerini iş birliği ile etkin kullanımı ve ortaöğretimde yer alan eğitim çağındaki bireylerin ilaç araştırma-geliştirme süreçleri hakkında bilgilendirilmesi amacıyla protokol hazırlandı.

Öğrencilerin bu konulardaki farkındalık ve merakının uyandırılması, araştırma projesi geliştirme fırsatı verilmesi ve aynı zamanda ilaç kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesinin de hedeflendiği protokol, Valilik Toplantı Salonunda, Vali İsmail Ustaoğlu, Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ile İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Burak Fettahoğlu arasında imzalandı.

Protokol kapsamında, kurumlar arasında ortak komisyonlar kurularak, kurum çalışanlarından karşılıklı olarak hizmet alınarak ve kurum çalışmalarının aksatılmadan fiziki ortamların kullanımı sağlanarak yürütülmesi planlanıyor.

İlaca ait her türlü eğitim, bilinçlendirme toplantısı, İLAFAR laboratuvarı ziyaretleri ve benzeri bilimsel etkinliklerin düzenlenmesi de amaçlanıyor.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Karadeniz Teknik Üniversitesi, milli eğitim bakanlığı, Trabzon, İlaç, Güncel, Haberler

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