KTÜ'den 40 önemli yapıda afete karşı sensörlü takip

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı'nda; Yusufeli ve Deriner barajları, Rize- Artvin Havalimanı, cami ve tarihi köprülerin de aralarında olduğu 40 yapı, deprem, heyelan ve zemin oturması gibi risklere karşı ivmeölçer sensörleri ile 7 gün 24 saat...

TRABZON Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı'nda; Yusufeli ve Deriner barajları, Rize- Artvin Havalimanı, cami ve tarihi köprülerin de aralarında olduğu 40 yapı, deprem, heyelan ve zemin oturması gibi risklere karşı ivmeölçer sensörleri ile 7 gün 24 saat takip ediliyor. Hassas titreşimleri de algılayan sensörler ile eski ve güncel veriler karşılaştırılıp, anında risk durum analizi yapılıyor. Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, "Bu veriler, belirli bir değeri aşarsa bize mesaj gönderiyor" dedi.

Türkiye'de son yılların en büyük felaketinin yaraları sarılırken, binaların güvenliğine ilişkin tedbirler, kentsel dönüşüm önerileri ve riskli yapıların tespiti gündemdeki yerini koruyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kapsamlı rapor da hazırlayan KTÜ'lü bilim insanları, olası afetlere ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. KTÜ Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı'nda; Yusufeli ve Deriner barajları, Rize-Artvin Havalimanı, cami ve tarihi köprülerin de aralarında olduğu 40 yapı, deprem, heyelan ve zemin oturması gibi risklere karşı ivmeölçer sensörleri ile 7 gün 24 saat takip ediliyor. Hassas titreşimleri de algılayan sensörler ile eski ve güncel veriler karşılaştırılıp, anında risk durum analizi yapılıyor. Yapılara yerleştirilen yerli yazılımlı sensörler sayesinde; titreşimler veriye dönüştürülüp, internet yolu ile laboratuvardaki takip merkezine iletiyor. Yapılarda olası afetler dışında kolon ve duvarlara müdahale ile oluşabilecek risk durumu da sensörlerle tespit edilebiliyor. Uzmanlar, 2016'da TÜBİTAK desteği ile yurt dışından getirtilip, yerli yazılımla geliştirdikleri sistemin yaygınlaştırılmasını öneriyor.

İvmeölçer sensörlerle izledikleri binaları üniversite imkanları ile takip etiklerini kaydeden Prof. Dr. Altunışık, "Yüksek bina, fabrika, cami minaresi, barajlar gibi birçok yapıyı izliyoruz. Artık bu tür yapıların sahiplerinin, kurumların, bakanlıkların veya site sakinlerinin binalarını izletme için talepkar olması ve bizlerden bilimsel destek almalarını istiyoruz. İstiyoruz ki; olası felakette bunların tespitlerini hızlı şekilde yapalım. Depremlerden sonra günlerce hasar tespitiyle uğraştık. Bu sistemin kurulduğu on binlerce binanın hasar tespitini 1-2 gün içerisinde yapabiliriz. Bunların ihtiyacını deprem bölgelerinde çok hissettik. Çok önemli camiler, yüksek katlı binalar ve köprülerde hasar tespiti yapamadık. Bu gibi yapılara bu sistemlerinin kurulması çok önemli" dedi.