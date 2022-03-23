KTÜ'de "Öğrenci Çağrı Merkezi" hizmete açıldı - Haberler

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KTÜ'de "Öğrenci Çağrı Merkezi" hizmete açıldı

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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KTÜ'de

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) "Öğrenci Çağrı Merkezi" hizmete açıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) "Öğrenci Çağrı Merkezi" hizmete açıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından öğrencilerin öğrenim sürecindeki tüm işlemlerine cevap verilmesi, merak ettikleri soruların yanıtlanması ve sorunları hakkında bilgi alabilmeleri amacıyla Öğrenci Çağrı Merkezi kuruldu.

Rektör Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı tarafından açılışı yapılarak hizmete alınan merkezde, daha önce çağrı merkezi tecrübesi bulunan iki personel görevlendirildi.

Öğrenciler çağrı merkezine, "0462-3773377" nolu telefondan 08.00-17.00 saatleri arasında ulaşabilecek.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Karadeniz, Güncel, Haberler

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