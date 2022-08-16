Üye Girişi
Haberi Paylaş

KTÜ'de kontenjanların yüzde 98'i ilk tercih döneminde doldu

KTÜ'de kontenjanların yüzde 98'i ilk tercih döneminde doldu

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) kontenjanların yüzde 98'inin ilk tercih döneminde dolduğu bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) kontenjanların yüzde 98'inin ilk tercih döneminde dolduğu bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarını dün adayların erişimine açtığı belirtildi.

YKS sonuçlarına göre, KTÜ'nün tercih edilme oranı ile tüm kontenjanlarını birinci tercih döneminde doldurduğu işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Lisans programlarındaki 3 bin 759 kişilik kontenjanın yüzde 96'sı doldu ve bu programlara, 3 bin 591 aday yerleştirildi. Ön lisans programlarındaki 620 kişilik kontenjanın da tamamına adaylar yerleştirilerek doluluk yüzde 100'e ulaştı. YKS yerleştirme sonuçlarına göre kontenjanlarımızın yüzde 98'inin dolmuş olması sevindirici olmakla birlikte, ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yükseköğretim tercihini üniversitemizden yana kullanmaları, kurumumuz için gurur kaynağıdır. Yeni dönemde yerleşen adaylarımızın tamamını içtenlikle tebrik ediyoruz."

AA / Duygu Avunduk - Güncel

Karadeniz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title