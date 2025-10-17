Haberler

KTÜ'de İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Paneli Gerçekleştirildi

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen panelde, iklim değişikliğinin su kaynakları ve ormanlar üzerindeki etkileri ele alındı. Orman Genel Müdür Yardımcısı Özkaya, kuraklığın yağış rejimlerindeki değişim ile ilişkili olduğunu vurgularken, ormanların iklim sistemindeki önemine dikkat çekti.

Karadeniz Teknik Üniversitesince (KTÜ) "İklim Değişikliği Sürecinde Su ve Orman Yönetimi" paneli gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, KTÜ Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen panelde, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın getirdiği en büyük sıkıntılardan birinin de yağış rejimlerinin farklılaşması olduğunu söyledi.

Kuraklığın yağış rejimi sonucunda oluştuğuna dikkati çeken Özkaya, iklim değişikliğinin hidrolojik döngüyü bozduğunu, biyosferin karbon tutma kapasitesini de olumsuz etkilediğini vurguladı.

Özkaya, küresel ısınmanın orman yangınlarını da doğrudan ilgilendirdiğini dile getirerek, "Denizler, akarsular ısındığı için buharlaşma daha fazla oluyor. Yani atmosfere çıkan su buharı oranı artıyor. Bu dengeli bir artış olmadığı için yağış rejimleri sert oluyor. Karadeniz'e, Trabzon'a 4 ayda yağacak yağış 4 saatte yağıyor. Dört saatte yağdığı için de o suyu ne ormanlar tutabiliyor ne aldığımız tedbirler tutabiliyor, sel ve taşkın olarak vurup geçiyor." diye konuştu.

Türkiye'nin yarı kurak bir iklim kuşağında yer aldığını ve su stresi yaşayan bir ülke olduğunu aktaran Özkaya, "Türkiye'nin yüzde 30'u ormanlarla kaplıdır. Dolayısıyla orman varlığını artırmamız tek başına yetmiyor. Ormanları korumak en ucuz ve en sürdürülebilir su yönetimi stratejisidir." dedi.

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz ise ormanların iklim sisteminin kalbi olduğunu belirtti.

Ormanların oksijen üretiminin yanı sıra sıcaklığı dengeleyerek su döngüsünü düzenlediğini ifade eden Türkyılmaz, "İnsanın kalbi olmadan yaşaması mümkün değilse iklim değişikliğinde ormanlar olmadan kontrol mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

Türkyılmaz, dünya üzerindeki karasal karbonun yüzde 80'inin orman ekosistemlerinde depolandığına işaret ederek, "Ormanlar her yıl yaklaşık 2,6 milyar ton karbondioksit emer. Atmosferdeki insan kaynaklı karbondioksitin yüzde 30'u karasal ekosistemler tarafından tutulur. Ormanlar sadece karbonu tutmaz, yaşam koşullarını da dengeler. Bir hektar çam ormanı yılda 30-40 ton tozu süzer ve havayı temizler." diye konuştu.

