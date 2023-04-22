KTÜ'de fakülteler ve hastane depreme hazırlanıyor

TRABZON'da Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) aralında fakülte, yüksekokul, enstitü ile Farabi Hastanesi'nin bulunduğu 150'e yakın bina, olası depreme hazırlık kapsamında bilim insanlarınca incelemeye alındı. Binalara kimliklendirme ve risk analizinin yanında korozyon, çatlak, dökülme gibi hasarlar tespit edilerek, önlemler alınacak. KTÜ'lü Prof. Dr. Ahmet Can Altunışık, "Terzi önce kendi söküğünü dikmeli' dedik. En az yüzde 20 seviyelerinde acil dönüşüme girmesi gereken binalarımız var" dedi.

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından kentlerde yapı stoklarına ilişkin çalışmalar sürerken, Trabzon'da 1955 yılında kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde, aralarında 12 fakülte, 1 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 6 enstitü ile Farabi Hastanesi'nin bulunduğu 150'ye yakın bina, olası depreme hazırlık kapsamında üniversitede görevli bilim insanları ve uzmanlarca mercek altına alındı. Deprem performans analizinin başlangıç adımı 'kimliklendirme' çalışmasına başlanan binalarda; korozyon, çatlakların yanı sıra dökülme gibi hasarlar tespit ediliyor. Sürdürülen çalışmalarda, mevcut tahribata göre belirlenecek acil dönüşüm ve güçlendirme ihtiyacı olan binalar, projeyle yenilenmesi amaçlanıyor.

"Deprem performans analizi gözle yapılabilecek bir çalışma değil, fakat piramidin üstüne gitmenin birinci halkası olan kimliklendirme gözle yapılabilir. Burada binanın dış görüntüsüne, yaşına, binada korozyon, dökülmeler, çatlaklar olup olmadığına bakıyoruz. Üniversitemiz de çok eski bir üniversite olduğu için 60 yıllık binalarımız var. Bizim de hızlı şekilde dönüşüme girmesi gereken en az yüzde 20 seviyelerinde acil dönüşüme girmesi gereken binalarımız var. Bunu hiçbir analiz yapmadan gözle karar verebiliyoruz. Zaten birinci aşamanın sonunda binamız belirli bir puanın altında bir puan alıyorsa onu ikinci aşamaya geçirmiyoruz, hemen hızlı şekilde kırmızı etiketini yapıştırıp, acil şekilde dönüşüme girmesi gereken bina olarak belirliyoruz. Bu rakam da her üniversitede ve kamu binalarında olduğu gibi üniversitemizde de yüzde 10 ile 20 seviyelerinde."