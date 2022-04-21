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KTÜ'de 3 yeni program açıldı

AA - Tuğba Yardımcı - Güncel
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KTÜ'de 3 yeni program açıldı

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 3 program daha açıldı.

Karadeniz Teknik Üniversitesinde (KTÜ) 3 program daha açıldı.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, çeşitli meslek yüksekokulu ve bölüm bünyesinde yeni programlar açıldı.

YÖK'e yapılan başvuru sonucunda, Arsin Meslek Yüksekokulu bünyesinde Malzeme ve Malzeme İşletmeleri Bölümü kapsamında Mobilya ve Dekorasyon Programı ile Ormancılık Bölümü bünyesinde Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, Of Meslek Yüksekokulu kapsamında da Silah Sanayi Teknikerliği Programı açıldı.

Programların, mezunların istihdamı noktasında önemli olacağının altı çizildi.

AA / Tuğba Yardımcı - Güncel

Dekorasyon, Karadeniz, Silah, Güncel, Haberler

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