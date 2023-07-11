KTÜ bünyesinde "İHA Teknolojileri ve Termal Yönetim Sistemleri Laboratuvarı" açıldı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, "Üniversite, sanayi işbirliğinin en somut işbirliği savunma sanayi sektöründe gerçekleşmektedir." dedi.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu makamında ziyaret eden Özvar, daha sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) kampüsündeki Yapı Sağlığı İzleme Laboratuvarı, Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni gezdi.

Özvar, daha sonra YÖK ile Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) arasında havacılık endüstrisinin gelişimine katı sağlama amacıyla imzalanan protokol kapsamında KTÜ Mühendislik Fakültesi makine mühendisliği bölümünde kurulan "İHA Teknolojileri ve Termal Yönetim Sistemleri Laboratuvarı"nın açılış törenine katıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar, açılıştaki konuşmasında üniversiteler ile sanayi arasındaki işbirliğini arttırmanın Yükseköğretim Kurulunun öncelikli hedeflerinden biri olduğunu söyledi.

Geçen yıl TUSAŞ ile YÖK arasında imzalanan işbirliği protokolüyle üniversiteler ve TUSAŞ'la birlikte işleyecek Ar-Ge ağırlıklı laboratuvarların açılmasının kararlaştırıldığını hatırlatan Özvar, şunları kaydetti:

"Üniversite ve sanayi işbirliğinde milli savunma sanayinin paydaşları ve bileşenleriyle işbirliği yapmanın, birlikte çalışmanın üniversitelerimizin üretkenliğine fevkalade katkı sağlayacağına inanıyoruz. Üniversite ve sanayi işbirliğinin en verimli işbirliği savunma sanayi sektöründe gerçekleşmektedir. Bu bakımdan Yükseköğretim Kurulu olarak milli savunma sanayinin bileşenleri ile üniversitelerimizi bir araya getirecek protokollere ehemmiyet veriyoruz. Bu laboratuvar ile birlikte inşallah Karadeniz Teknik Üniversitesinde yüksek lisans, doktora yapan öğrenciler ve araştırmacıların savunma sanayinin en önemli bileşenlerinden biri olan TUSAŞ'ın çalışanları arasında işbirliğini arttırmış olacağız. İnşallah üniversitemizin yüksek lisans doktora düzeyindeki öğrencileri ile TUSAŞ'ın uzman kadrolarını bir araya getirmek suretiyle fevkalade önemli işbirliklerine ve projelere imza atacağız. İnanıyorum ki KTÜ'nün araştırmacıları ve lisansüstü öğrencileriyle beraber bu laboratuvarda çalışmak üzere milli savunma sanayimizin öncelikli alanlarında yetişmelerine vesile olacaktır."

"Projelerimizin her biri büyük çaplı birer Ar-Ge projesidir"

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay da 2023'te TUSAS olarak havacılık sektöründe birçok ilklere tanık olduklarını dile getirdi.

Milli muharip uçağı KAAN'ın montajını kısa sürede tamamlayarak ilk yerli testlerine başlandığını anlatan Altay, "İnşallah yıl sonuna uçağımızı gökyüzüyle buluşturmayı planlıyoruz. İlk jet eğitim uçağımız HÜRJET bu sene içerisinde gökyüzüyle buluştu. ATAK-2 helikopterimiz ilk uçuşunu gerçekleştirdi. ANKA-3 insansız savaş uçağımız yer testleri icra etti ve GÖKBEY helikopterimiz ilk yerli motorla tekrar gökyüzü buluşma fırsatını yakaladı. Bütün bu başarıların devamı olarak ilgili platformlarımızı seri üretime kavuşturmak ve böylece ülkemizin savunma sanayindeki tam bağımsızlığına katkı vermek ve yurt dışı satışlarıyla ülkemize döviz getirmek bundan sonraki en büyük hedeflerimizdendir. Bahse konu projelerimizin her biri büyük çaplı birer Ar-Ge projesidir." şeklinde konuştu.

Gelişen teknolojiye ayak uydurmak, yenilikçi teknolojilerle pazarda rekabetçi bir yapıda bulunmak üzere Ar-Ge ve ürün geliştirme faaliyetlerinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Altay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"TUSAŞ olarak üniversiteleri Ar-Ge ekosistemizin doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktayız. İHA teknolojileri ve termal yönetim sistemleri adını verdiğimiz bu laboratuvar TUSAŞ tarafından donatılmış olup alanında deneyimli sanayi danışmanlarımızla, akademisyenlerimizin belirlediği ortak konularda çalışmalarımız icra edecektir. Ayrıca üniversite öğrencilerimizden kısmi zamanlı olarak istihdam edilecek personel de bu laboratuvarlarda haftada 3 gün çalışabilecektir. 2023-2024 sezonunda en az 5 projede takım olarak toplam 20 personelin asgari olarak bu laboratuvarlarda proje icra edeceğine inanıyoruz. Bunu desteklemek için var gücümüzle çalışacağız."

Vali Ustaoğlu ise geleceğin teminatı olan genç bilim insanlarının yetiştirilmesi için sanayi ve teknolojide gerçekleştirilen lisansüstü çalışmaların önemine dikkati çekti.

Öğrenciler bu alanda yapılacak faaliyetlere yöneldikçe bilimsel amaçlı çalışmalardan beklenen hedeflerin de bir bir gerçekleşeceğine belirten Ustaoğlu, bu tür çalışmalarla TUSAŞ'ın üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarına doğrudan ulaşabildiğini söyledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu da YÖK Başkanlığı ile TUSAŞ arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında KTÜ'nün bir paydaş olarak yer almasının şehir adına önemli bir kazanç olduğunu ifade etti.

Zorluoğlu, "Öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin çok iyi imkanlar içerisinde hazırlayacakları bilimsel çalışmalarla bu teknolojilerin gelişmesine inşallah önemli katkılar yapacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı ise üniversite sanayi işbirliğinin artırılmasına katkı verecek bu laboratuvarın TUSAŞ'ın ihtiyaç duyduğu havacılık alanındaki faaliyetlere katkı sunacağını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış töreninin ardından YÖK Başkanı Özvar, KTÜ Çınaraltı Amfi'sinde öğrencilerle bir araya geldi.