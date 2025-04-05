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KTSO Başkanı'ndan Anadolu Ajansı'na 105. Yıl Mesajı

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Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, AA'nın Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu vurguladı ve habercilikteki güvenilirliğini öne çıkardı.

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 105. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık, mesajında Anadolu Ajansının etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından olduğunu belirtti.

AA'nın Türkiye'nin dünyadaki sesi olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"105 yıl önce 6 Nisan 1920 yılında kurulan Anadolu Ajansı ülkemizin dünyadaki sesi olarak, kuruluşundan bugüne kadar teknik donanımıyla büyük bir ilerleme sağlayan ve habercilik alanında daima güvenilir haber kaynağı olmayı başarmıştır. Milletimizi doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini devam ettirerek kuruluş felsefesine bağlı olduğunu gösteren Anadolu Ajansı, etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır. İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, yurt içi ve yurt dışındaki örgütlenmesini geliştiren Anadolu Ajansı, çok yönlü ve hızlı haber akışıyla görevini başarıyla yerine getirmektedir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan milli ajansımız Anadolu Ajansı bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettirecek, ülkemizin sesi olmayı sürdürecektir. Sadece ülkemizin değil dünya çapında en güvenilir kuruluşları arasında yer bulan Anadolu Ajansı, köklü geçmişi ile yaptığı haberlerle başarılarını tescillemiştir."

Ilık, AA personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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