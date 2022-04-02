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KTSO Başkanı Ilık, ramazan mesajı yayımladı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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KTSO Başkanı Ilık, ramazan mesajı yayımladı

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, ramazan dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ilık mesajında, ramazan ayının insani erdemleri güçlendirmek için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti.

Ramazanın sevgi, hoşgörü ve yardımlaşma duygularının ön plana çıktığı özel günler olduğunu aktaran Ilık, şunları kaydetti:

"On bir ayın sultanı mübarek ramazan ayına kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, kaynaşmanın ve ihtiyaç sahibi insanların gözetildiği ramazan ayını, özüne layık bir şekilde yaşamalıyız. Gönüller arasında köprüler kurarak, paylaşmayı ve birlikte yaşamayı egemen kılmalıyız. İnancımızın ve kültürümüzün en güzel örneklerinin sergilendiği, şefkat, merhamet ve rızkın bol olduğu, gönüllerin coştuğu, ruhlarımızın arındığı bu anlamlı ay, hepimiz için nefis muhasebemizi yapmalıyız. Paylaşmak, birlik ve beraberlik duygularını çoğaltmak, insani erdemlerimizi güçlendirmek için büyük fırsatlar sunmaktadır."

AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli, Ticaret, Güncel, Haberler

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