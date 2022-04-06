KTSO Başkanı Ilık, AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Soner Ilık, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Ilık, mesajında, 6 Nisan 1920'de kurulan Anadolu Ajansının, kuruluşundan bugüne kadar habercilik alanında güvenilir haber kaynağı olmayı başardığını belirtti.

AA'nın Türkiye'nin sesini dünyaya duyurduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Uluslararası gazetecilik meslek ilkelerinden şaşmadan sürdürdüğü habercilik faaliyetlerini farklı dillerde gerçekleştirdiği yayınlarla genişleten Anadolu Ajansı, ülkemizde olan biteni ve dünyaya, dünyada olan biteni de bizlere objektif bir şekilde aktararak, çok önemli bir hizmet üretmektedir. Milletimizi doğru ve eksiksiz bilgilendirme görevini devam ettirerek kuruluş felsefesine bağlı olduğunu gösteren Anadolu Ajansı, etkinliği ve gücüyle dünyanın sayılı haber ajanslarından biri olmayı başarmıştır.

İletişim teknolojilerindeki gelişmeleri yakından takip ederek, yurt içi ve yurt dışındaki örgütlenmesini geliştiren Anadolu Ajansı, çok yönlü ve hızlı haber akışıyla görevini başarıyla yerine getirmektedir. İlkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışıyla halka doğru ve güvenilir haber sunan ajansımız bundan sonra da misyonunu geliştirerek devam ettirecek, ülkemizin sesi olmayı sürdürecektir. Sadece ülkemizin değil dünya çapında en güvenilir kuruluşları arasında yer bulan Anadolu Ajansı, köklü geçmişi ile yaptığı haberlerle başarılarını tescillemiştir."