KTSO Başkanı Çapraz, çalışmalarını anlattı

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Fatih Çapraz, çalışmalarını anlattı.

Çapraz, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesinde yürütülen yardım çalışmalarında yer aldıklarını belirterek, bölgede hayata geçirdikleri çalışmalara değindi.

İŞKUR ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliğinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Çapraz, kendilerine iletilen talepleri milletvekili adaylarına ve kamuoyuna ulaştırdıklarını ifade etti.

Kendilerine gelen istekleri sıralayan Çapraz, bu isteklerin takipçisi olacaklarını ve siyasi iradeden de destek beklediklerini bildirdi.