KTO Başkanı Gülsoy'dan KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret

Kayseri Ticaret Odası Başkanı (KTO) Ömer Gülsoy, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

KGC Başkanı Metin Kösedağ, ziyarette yaptığı konuşmada, 30 Mayıs'ta düzenlenen genel kurulla ekip olarak yeniden göreve seçildiklerini söyledi.

KTO ile birlikte hareket etmekten onur duyduklarını anlatan Kösedağ, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gülsoy'a teşekkür etti.

Başkan Gülsoy da yeni yönetimi tebrik ederek, Kayseri'nin gelişimine katkı sunacak çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Birlikte çalışmaya her zaman hazır olduklarını dile getiren Gülsoy, fitneye ve dedikoduya fırsat vermeden görevini yürüten basın mensuplarının önemli işler yaptığına değindi.

Ziyaret sonunda Gülsoy, Kösedağ ve vefat eden eski KGC Başkanı Veli Altınkaya adına hatıra ormanına dikilen fidanların sertifikasını verdi.