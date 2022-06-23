KTO Başkanı Gülsoy'dan KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KTO Başkanı Gülsoy'dan KGC Başkanı Kösedağ'a ziyaret

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
 - Güncelleme:

Kayseri Ticaret Odası Başkanı (KTO) Ömer Gülsoy, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

Kayseri Ticaret Odası Başkanı (KTO) Ömer Gülsoy, Kayseri Gazeteciler Cemiyetini (KGC) ziyaret etti.

KGC Başkanı Metin Kösedağ, ziyarette yaptığı konuşmada, 30 Mayıs'ta düzenlenen genel kurulla ekip olarak yeniden göreve seçildiklerini söyledi.

KTO ile birlikte hareket etmekten onur duyduklarını anlatan Kösedağ, hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Gülsoy'a teşekkür etti.

Başkan Gülsoy da yeni yönetimi tebrik ederek, Kayseri'nin gelişimine katkı sunacak çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Birlikte çalışmaya her zaman hazır olduklarını dile getiren Gülsoy, fitneye ve dedikoduya fırsat vermeden görevini yürüten basın mensuplarının önemli işler yaptığına değindi.

Ziyaret sonunda Gülsoy, Kösedağ ve vefat eden eski KGC Başkanı Veli Altınkaya adına hatıra ormanına dikilen fidanların sertifikasını verdi.

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title