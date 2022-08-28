KTO ağustos ayı meclis toplantısı yapıldı

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ağustos ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

KTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre KTO Konferans Salonu'ndaki meclis toplantısında konuşan KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, küresel ekonomide beklenen yavaşlama ve resesyon tedirginliğinin, önümüzdeki dönem için belirleyici olacağını belirtti.

Enflasyon ile mücadelenin tüm araçları ile devam etmesinin büyük önem arz ettiğini vurgulayan Gülsoy, "Yavaşlamanın ekonomimizin büyüme hızına yansımaya başladığı görülse de ihracat ve turizm gelirlerinden olumlu sonuçlar alınmaya devam ediyor. Sanayi ve ihracatımızın gücü ve turizmin katkısıyla küresel yavaşlamadan görece daha az etkilenmeye aday ülkelerden birisi olduğumuzu görüyoruz. Diğer taraftan enflasyon, önümüzdeki en büyük sorun olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yürürlüğü alınan "Lisansız Elektrik Üretimi" ile ilgili yönetmelik değişikliğine değinen Gülsoy, "Bu yönetmelik son 15 senedir büyüyen ve kamuoyunda büyük takdir toplayan yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımları büyük sekteye uğratacaktır. Bir an önce bu konunun çözülmesi ve bu yanlıştan dönülmesi gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Gülsoy, Kayseri Ticaret Odası seçimlerinin 1 Ekim 2022 Cumartesi günü yapılacağını ve yeniden aday olduğunu açıkladı.