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KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Ceylan, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

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Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak çeşitli kategorilerde fotoğrafları değerlendirdi ve önemli mesajlar verdi.

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Ceylan, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Hesham Elsherif'in "Özgürlük kulesi" fotoğrafını seçen Ceylan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında", "Haber" kategorisinde Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğraflarını oyladı.

Ceylan, "Spor" kategorisinde ise Adem Kutucu'nun "Ata sporu" fotoğrafına oy verdi.

"AA, üniversitenin dünyaya açılımındaki en önemli kapı"

Fotoğrafları "harika" bulduğunu belirten ve bunun için tüm çalışanlarına teşekkür eden Ceylan, "Anadolu Ajansı, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin dünyaya açılımındaki en önemli kapı özelliğini taşımaktadır." diye konuştu.

Ceylan, iki ülke Cumhurbaşkanlarının yakından takip ettiği Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi gibi başka bir örneğin bulunmadığını dile getirerek, "Dolayısıyla biz Cumhurbaşkanlarımızın talimatları doğrultusunda dünyada en başarılı üniversite olmak için yarışıyoruz. Başarımız her gün artarak devam ediyor. İyinin rakibi daha iyidir. Bizim en önemli çabamız daha iyi olmaktır." ifadelerini kullandı.

Bu yıl oylamada "Özgür Suriye" kategorisinin oluşmasını önemli olduğunun altını çizen Ceylan, "Özgür Suriye kategorisinin oluşması dünyada yeni bir algının oluşmasında önemli bir rol oynayacak. Dolayısıyla bu beni mutlu etti. Suriye'nin özgürleşmesi özgür dünya için çok kıymetli. İnşallah, özgür Gazze'nin günleri yakındır." dedi.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
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