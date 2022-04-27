KTMÜ Rektörü Ceylan: 'Ermenistan devletine düşen görev, soykırım yalanından vazgeçmesi'

Kırgızistan- Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Ermenistan devletine düşen görev, Ermeni lobisinin her yıl 24 Nisan'da dünyada başlatmış olduğu soykırım yalanından vazgeçmesi ve Türkiye'nin uzattığı dostluk elini sıkmasıdır." ifadesini kullandı.

KTMÜ Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, 1915 olayları ile ilgili mesaj yayımladı.

Tarihte 'millet-i sadıka' olarak bilinen Ermeni toplumunun, maalesef yıllardır Amerika ve Fransa'daki Ermeni lobilerinin faaliyetleriyle soykırım yalanına alet olmaya devam ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. Ceylan, "Olayı tarih biliminin verileri doğrultusunda dile getirmeyip tamamen politik arenada Türkiye'nin aleyhine sunmak, hiçbir Ermeni vatandaşına fayda sağlamayacağı gibi Ermenistan hükümetine de fayda sağlamayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ermenistan'a 1915 olaylarıyla ilgili arşivleri açma çağrısında bulunduğunu ve arşivlerin herkese açık olduğunu bütün dünyaya deklare ettiğini hatırlatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Burada Ermenistan devletine düşen görev, Ermeni lobisinin her yıl 24 Nisan'da dünyada başlatmış olduğu soykırım yalanından vazgeçmesi ve Türkiye'nin uzattığı dostluk elini sıkmasıdır."