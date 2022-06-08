KSÜ Afşin SYO'da mezuniyet töreni - Haberler

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Afşin Sağlık Yüksek Okulunda (SYO) mezuniyet töreni yapıldı.

Afşin SYO Hayati Vasfi Taşyürek Konferans Salonunda düzenlenen törende Hemşirelik Bölümünü tamamlayan 60 öğrenci kep atarak mezun olmanın sevincini yaşadı.

KSÜ Genel Sekreteri Doç. Dr. Fatih Tiyek, törende, mezun olan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Afşin SYO Müdürü Doç. Dr. Tamer Rızaoğlu, da ikinci dönem mezunlarını vermenin sevincini yaşadıklarını belirtti.

Hemşirelik ve ebelik olmak üzere 2015 yılında kurulan bölümün her geçen gün kendini geliştirdiğini anlatan Rızaoğlu, "Yüksekokul olarak ilçemizde ve bölgedeki sağlık kuruluşları ile çok iyi diyaloglar ve paylaşımlara sahibiz. Bölgedeki tüm sağlık kuruluşları ve personelleri de en az bizim kadar öğrencilerimizin yetişmesinde gayret ve emek sarf etmektedirler." diye konuştu.

Konuşmaların ardından dönem birincisi öğrenciler yaş kütüğüne plaket çaktı.

Daha sonra hemşirelik yemini eden öğrencilere belge ve hediyeleri verildi.

Törene, Afşin İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü Metin Cengiz, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Asef Arslan ile ilgililer katıldı.