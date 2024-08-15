Kruvaziyer yolcu trafiği yılın ilk yarısında 574 bini geçti

TÜRKİYE'de turizmin önemli gelir kaynaklarından kruvaziyer turizminde, ülkeyi ziyaret eden toplam yolcu sayısı geçtiğimiz yılın aynı dönemine oranla yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, yayınlanan ve ülkeye; gelen, giden ve transit yolcu sayısının toplamının belirlendiği istatistiklere göre 2023 Ocak-Haziran ayları arasında toplam kruvaziyer yolcu sayısı 482 bin 925 olarak belirlenirken, 2024'ün ilk 6 ayında ise bu rakam 574 bin 509'a ulaştı.

Türkiye'de turizmin önemli gelir kaynaklarından kruvaziyer turizmi yükselişini sürdürüyor. Sektör temsilcileri kruvaziyer turizminin dünya genelinde pandemi dönemi sonrasında tatil tercihleri açısından önemli bir ivme kazandığını belirtirken, Türkiye turistik bölgeleri, liman ve tesisleriyle kruvaziyer turizmindeki potansiyeliyle dikkat çekiyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yayınlanan kruvaziyer istatistiklerine göre; 2023 yılında 17 farklı liman noktasında toplam kruvaziyer yolcu sayısı 482 bin 925 olarak belirlenirken, 2024 yılının ilk 6 ayında ise bu rakam 15 farklı liman noktasında yapılan ölçümle 574 bin 509'a ulaştı. İstanbul ve Kuşadası kruvaziyer trafiğinin en çok rağbet gören noktaları olarak göze çarptı. Ülkeye gelen, giden, transit ve toplam yolcu sayısı olarak belirlenen istatistiklerde ilk 6 aylık süreçte yolcu sayısının 2023'e oranla yaklaşık yüzde 20 (18.96) arttığı görüldü.

"TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİR İVME KAZANDIĞINI GÖSTERİYOR"

Kruvaziyer turizmi sektörünün temsilcileri de, kruvaziyer turizminin önemine dikkat çekti. Türkiye'de yabancı sahipli, yolcu gemisi işleten Camelot Maritime'ın Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu istatistiki verileri değerlendirdi. Çavuşoğlu, "2024 yılının ilk yarısında Türkiye'nin kruvaziyer turizminde yaşanan önemli artış, geçen yıla kıyasla büyük bir başarıyı ve ülkemizin bu alandaki etkisini gözler önüne seriyor. 2024 yılı başındaki rakamlarla kıyaslandığında, kruvaziyer turizmi için gelen yolcu sayısında gözle görülür bir yükseliş söz konusu. Ocak ayında 893 kişi olarak kaydedilen gelen yolcu sayısı, haziran ayında 17 bin 764'e çıkarak toplamda 40 bin 139 kişiye ulaşmış. Bu, turizm sektörünün kruvaziyer segmentinde ne kadar dinamik ve hızlı bir gelişim gösterdiğini ortaya koyuyor. Aynı şekilde, giden yolcu sayısında da dikkat çeken bir artış yaşanmış. Ocak ayında 908 olan giden yolcu sayısı, haziran ayında 19 bin 408'e yükselmiş ve toplamda 46 bin 490 kişiye ulaşmış. Bu artış, Türkiye'nin kruvaziyer turizminde hem gelen hem de giden yolcu hareketliliğinde önemli bir ivme kazandığını gösteriyor. Liman şehirlerinin modern altyapısı ve turist dostu hizmetleri bu artışı desteklerken, ülkemizi dünya kruvaziyer haritasında önemli bir oyuncu haline getiriyor" dedi.

"OCAK AYINDA 893 İLE BAŞLAMIŞTI: HAZİRAN'DA GELEN YOLCU SAYISI 40 BİN 139 KİŞİYE ULAŞTI"

Çavuşoğlu, "Son rakamlar, kruvaziyer turizminin güçlü bir şekilde arttığını gösteriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre gelen yolcu sayısı 2024 Ocak ayında 893 kişi olarak yıla başlarken, haziran ayında bu sayı 17 bin 764 olarak artış göstererek toplamda 40 bin 139 kişi olmuştur. Giden yolcu sayısı ise ocak ayında 908'a iken haziran ayında 19 bin 408'e çıkarken, toplam giden yolcu sayısı 46 bin 490 olarak kaydedildi. Transit yolcu sayısı ocak ayında 18 bin 185 iken, haziran ayında 206 bin 379 oldu ve toplamda 487 bin 880 kişi olmuştur. Kruvaziyer turizmdeki yolcu sayısı toplamda ocak ayında 19 bin 986 kişi olarak başlayıp haziran ayında 243 bin 551 kişiye ulaşarak toplamda 574 bin 509 kişi olarak kaydedildi" şeklinde konuştu.

"VERİLER TÜRKİYE'NİN KRUVAZİYER PAZARINDAKİ CAZİBESİNİ ARTTIRDIĞINI GÖSTERİYOR"

Çavuşoğlu, "Bu veriler, Türkiye'nin kruvaziyer turizmi alanında önemli bir büyüme yaşadığını ve ülkemizin uluslararası kruvaziyer pazarındaki cazibesinin arttığını gösteriyor. Kruvaziyer turizmi, özellikle kıyı şehirlerimizde turistik aktivitelerin canlanmasına ve yerel ekonominin desteklenmesine de çok büyük katkıda bulunuyor. Kruvaziyer turizmi, pandemi sonrası dönemde büyük bir büyüme gösterdi ve bu alandaki filoların genişlemesi, seyahat seçeneklerinin çeşitlenmesiyle birlikte daha çekici hale geldi. Küresel olarak, cruise sektörü önemli bir toparlanma sürecine girdi ve bu gelişmeler, kruvaziyer turizminin daha da tercih edilir hale gelmesini sağladı" ifadelerini kullandı.

"TURİSTLER RUSYA, ALMANYA, HOLLANDA, İNGİLTERE VE ABD'DEN"

Çavuşoğlu "Pandemi sonrası dönemde artan güvenlik önlemleri ve hijyen standartları, kruvaziyer seyahatlerini daha güvenli ve konforlu hale getirerek, bu tür seyahatleri tercih edenlerin sayısını artırdı. Türkiye de bu trendden payını aldı ve kruvaziyer turizmi açısından önemli bir destinasyon haline geldi. Ülkemizdeki limanlar, kruvaziyer gemilerinin kolayca yanaşabileceği modern altyapılarla desteklenirken, aynı zamanda zengin kültürel miras ve doğal güzellikler de turistler için cazip birer çekim merkezi oluşturuyor. Türkiye'ye kruvaziyer gemisi ile gelen turistler Rus, Alman, Hollanda, İngiliz ve Amerikalı diyebiliriz" diye konuştu.

TURİSTLER İSTANBUL'A GELMEKTEN MEMNUN

Galataport'a yanaşan Norwegian Getaway isimli cruise gemisinde tatil yaptığını belirten İngiltere vatandaşı Tony Lafftus, "İstanbul'a bu sabah geldik. 10 gündür gemideyiz, burası hoş ve büyük bir liman. Şimdi gemiye uğramak için geldik, tekrar dışarı çıkacağız" dedi. Aynı gemideki ABD'li Rose MacGavin ise, "İstanbul'a bu sabah indik, yarına kadar da buradayız. Turistik tur otobüsüyle şehrin neredeyse her yerine gittik. Burayı sevdik, çok kalabalık" diye konuştu.